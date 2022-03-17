中國新增新冠感染2432例 本土確診連5天破千

吉林省16日新增確診者742例、本土無症狀感染者415例，疫情依然嚴峻。為加快發現潛在感染者，吉林目前積極推廣抗原檢測（快篩）。圖為長春市防疫人員16日在雪中挨家挨戶發送快篩試劑。（新華社）

據中國國家衛健委通報，3月16日，中國報告新增本土新冠肺炎確診病例1226例，涉及吉林、福建、廣東、天津、河北等18個省份。另，當天中國還報告新增本土無症狀感染者1206例。

截至16日24時，中國據現有確診病例1萬4850例，其中重症病例16例，尚在醫學觀察的密切接觸者24萬4428人。

中國本土確診病例已連續第五天破千，據新華社報導，中國國務院副總理孫春蘭13日至16日前往目前疫情 最嚴重的吉林省視察時要求，切實提升阻斷疫情傳播的速度和力度，用最短時間實現「社會面清零」。

報導稱，吉林省本輪疫情毒株為Omicron 變異株BA.2進化分支，98%的感染者集中在吉林、長春兩市。孫春蘭指出，當前吉林疫情仍在高位流行，社區傳播仍未徹底阻斷。要繼續組織好全員篩查，各學校要推開抗原檢測 （快篩），原則上將每天抽檢比例擴大到20%，提高疫情早發現能力。

武漢大學醫學部病毒所教授楊占秋接受網路媒體《觀察者網》專訪時表示，中國最近疫情攀升和多省暴發流行的主要原因是Omicron變異株。Omicron感染潛伏期短，感染後2到3天就會發病，過去的病毒則約一周左右時間，10%左右的病人要兩周時間才會發病。

楊占秋指出，潛伏期短，意味著這段時間病毒在體內大量繁殖增殖，病毒不可能在體內長期存在，它會通過呼吸道排出來，這樣病毒就能短期內感染周圍的人，傳播速度也就大大加快了。

但楊占秋預期，中國這波疫情不會持續很久，因為Omicron潛伏期短，使其很容易被發現和控制，只是控制的工作量會增加。

由於中國現在有比較好的管控措施，包括隔離措施、檢測措施等都非常成熟，因此不存在之前全國大範圍傳播的可能性，而且現在已慢慢步入夏季，病毒的傳播將受到抑制。他認為，各地按照各自的情況，大約一、兩周就能解決問題。