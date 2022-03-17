背水一戰… 吉林建8方艙醫院逾萬床位

長春國際會展中心方艙醫院日前加緊建設，首批已開放使用。(中新社)

吉林省政府16日召開疫情 防控發布會宣布，吉林省目前已經建成方艙醫院八處，共計1萬1488張床位。吉林省委書記景俊海先前強調，吉林疫情防控處在背水一戰的關鍵階段，必須堅持與時間賽跑，以最快速度控制住疫情，堅決防止疫情向省外擴散外溢。

吉林大學第二醫院呼吸與危重症醫學 科主任醫師、教授高鵬表示，吉林目前已建成8處方艙醫院、1萬1488張床位及方艙隔離點兩處，共計662間隔離間，正在建設方艙隔離點五處，共計2萬7555間隔離間。「從兩年多抗擊疫情經驗來看，方艙醫院和方艙隔離點在實現應收盡收，應治盡治方面發揮重要作用，有效控制傳染源、切斷傳播途徑的目標。」高鵬表示。

高鵬說，根據目前掌握的數據，全省住院病例中95%以上患者是無症狀感染者和輕型，為更充分利用好方艙醫院和方艙隔離點，省決定確診病例重症患者送定點醫院救治，輕症患者和無症狀感染者送方艙醫院救治，密接人員送集中隔離點和方艙隔離點隔離，次密接人員採取居家隔離。

據了解，「隔離方艙」則是專門用來接收密切接觸者的隔離。澎湃新聞報導，長春市首個方艙醫院位於長春國際會展中心，整個方艙醫院共有四個廳，首批開放三廳，共有288個床位；2020年武漢建設的首個方艙醫院院長萬軍，也在長春首個方艙醫院建成後帶隊馳援。

據吉林省衛健委通報，3月15日9-24時，全省新增本地確診病例1139例。

吉林省衛健委副主任張力在新聞發布會上，目前國家已調配黑龍江、江西、河南 、內蒙古四支醫療隊馳援吉林省新冠肺炎的醫療救治工作，張力並表示，截至3月15日24時，長春市共開展四輪大規模的全員核酸篩查工作，吉林市現在正在進行第八輪核酸篩查工作。

吉林日報報導指出，吉林省委書記景俊海15日以視頻主持召開省疫情防控領導小組會議；他強調，當前吉林疫情防控戰鬥正處在背水一戰，必須以最快速度控制住疫情。