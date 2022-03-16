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「不必封城」上海陷保衛戰 上百架國際航班分流12機場

中國新聞組／北京16日電
上海疫情嚴峻，強調不會「封城」，但會減少人員流動，盡快實現社會面「動態清零」。圖為上海封控區外穿著防護衣的工作人員。（GettyImages）
上海疫情嚴峻，強調不會「封城」，但會減少人員流動，盡快實現社會面「動態清零」。圖為上海封控區外穿著防護衣的工作人員。（GettyImages）

中國本土疫情席捲28省區，吉林、山東、廣東、上海等地疫情持續嚴峻。14日新增本土病例超過5000例後，15日再增3054例。3月以來累計逾1.8萬例。強調「不會封城，也不必封城」的上海陷入保衛戰，國際航班緊急分流至成都、廈門等12地機場。上海仁濟醫院16日凌晨更緊急通知，暫停東院區門急診、發熱門診醫療服務。

衛健委通報，中國15日新增確診病例1952例，其中境外輸入病例92例，本土病例1860例。本土病例中，吉林1456例，其中長春市1044例、吉林市393例；山東75例；廣東59例，其中深圳市55例、東莞市1例；陜西28例；黑龍江15例；江蘇13例；北京9例；上海5例。另外無症狀感染者1338例，其中境外輸入144例，本土1194例。

衛健委發言人米鋒表示，多地發生本土群聚，主要為Omicron變異株，傳播快、隱匿性強。3月以來，感染人數快速增加，已波及28省分。「疫情防控難度加大，防控形勢嚴峻複雜」。

上海市從1日至今逼近千例，外界關注是否封城。上海市政府副秘書長顧洪輝15日表示，調整防控策略，努力將疫情對市民正常生產生活影響降到最低，「目前沒有封城，現在也不必封城」。但基於疫情處於上升階段，所有建設工程實施「封閉式」管理，暫緩新項目開工。

為緩解上海防控壓力，自3月21日至5月1日期間，調整部分上海國際航班入境點，將由浦東機場調至成都、大連、杭州等12個口岸機場。涉國航、東航、上海航、吉祥航、春秋航等5家，共計106班。

上海衛生健康委副主任陸韜宏表示，面對當前疫情，上海將根據區域風險的程度，劃定若干個重點區域，實行切塊式網格化的核酸篩查，進一步強化社會面的防控。在重點區域之外的單位、企業可根據自身的特點和實際情況，錯峰上下班，有條件的應該盡量實行階段性居家辦公，減少人員的流動。

北京也加強戒備。北京市發言人徐和建表示，北京防控壓力持續加大，進入「全面防控狀態」。

陝西西安本輪累計77例確診，已出現4代傳播。江蘇蘇州全面禁止聚會和內用。河北三河要求所有人員足不出戶，除保障車輛，所有車輛不得進京。

疫情 封城 北京

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