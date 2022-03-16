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吉林近半無症狀 傳播鏈難尋 省長：1周實現社會面清零

中國新聞組／北京16日電
在吉林長春市新區翡翠花溪小區一處核酸檢測採樣點外，居民15日排隊進行核酸檢測採樣。（新華社）
在吉林長春市新區翡翠花溪小區一處核酸檢測採樣點外，居民15日排隊進行核酸檢測採樣。（新華社）

中國本土疫情加劇，吉林省是重中之重，近半是無症狀感染，省長強調要在一周內實現社會面清零，但是吉林市的流行病學調查遇上傳播鏈缺失或斷鏈，感染病例數字或翻倍。有專家表示，吉林疫情可能2月份就已經開始，已經傳播好幾代，肯定有超級傳播者。

另據香港文匯網報導，在吉林「封省」後，吉林省委書記景俊海14日深夜召開省疫情防控領導小組會議。他強調，要堅決打贏長春保衛戰、吉林殲滅戰、各地阻擊戰。景俊海強調，當前，吉林全省疫情仍處在上升期，形勢依然嚴峻複雜，必須緊急動員、行動起來，咬緊牙關攻克難關，爭分奪秒、從嚴從緊推進各項防控工作，速戰速決遏制住疫情擴散蔓延。要加快改建方艙醫院和定點醫院，充分利用閒置的黨校、學校、場館等資源，邊改建場地、邊調集醫護、邊培訓人員，確保醫院啟用和人員配備同步到位，以最快速度把現有全部陽性病例安全轉運到方艙醫院和定點醫院，及時給予有效治療。

要連夜制定好清零行動方案，高質量實施新一輪全員核酸檢測。要千方百計依法徵用賓館酒店，多渠道擴充隔離房間數量，盡快把所有密切接觸人員轉運到集中隔離點。要統籌全省核酸檢測資源，迅速向長春、吉林集結，加快檢測人員培訓上崗，保障檢測設備滿負荷運轉，加大抗原試劑採購力度，進一步提升檢測能力。要加快流調排查速度，嚴格做到4小時完成核心信息、24小時完成流調報告。

吉林省省長韓俊則強調，要採取果斷有效措施解決堵點問題，統籌調配資源力量，提高全流程效率，堅決打好吉林市全員核酸篩查全覆蓋、陽性患者全收治、密接人員全集中隔離三大攻堅戰，一周時間實現「社會面清零」。集中調配周邊地區核酸檢測力量，在24小時之內完成全員核酸檢測，確保不落一人。

中新周刊報導，香港大學病毒學家金冬雁表示，從目前的信息來看，吉林疫情在短短幾天內就破千，說明已經暗中傳了相當長的時間，可能2月份就已經開始了，到現在已經傳播了好幾代，而且肯定有超級傳播者。

金冬雁表示，Omicron這個病毒和以前的新冠變種都不同，它跑得比我們快，我們所有能做的防控措施都實施了，它還是在不知不覺中傳播開來。所以當下的防疫一定要充分考慮到它的難度。

在吉林長春市朝陽區鎮江路一處核酸檢測點，居民15日排隊進行核酸檢測採樣。 （...
在吉林長春市朝陽區鎮江路一處核酸檢測點，居民15日排隊進行核酸檢測採樣。 （新華社）

檢測 疫情 香港

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