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東莞管制升級 企業搭數百帳篷 讓員工就地隔離

中國新聞組／北京16日電
東莞禁足7日，有廠家接到通知要就地隔離，員工不准離廠。廠家就在空地上搭起帳篷，供員工休息。（視頻截圖 ）
東莞禁足7日，有廠家接到通知要就地隔離，員工不准離廠。廠家就在空地上搭起帳篷，供員工休息。（視頻截圖 ）

由於本土疫情持續升溫，深圳、東莞相繼宣布禁足一周，廣東東莞昨天進一步升級管制，要求發生本土疫情的鎮街（園區），所有企業一律停止生產活動。有廠家半夜收到村委會緊急通知，要求全村企業停工三天；也有企業近日在園區臨時搭建數百個帳篷，讓員工就地隔離；更有外賣騎手因擔心回家後被封，無法跑單，在橋底隧道搭帳篷過夜。

綜合媒體報導，東莞前日跟隨深圳，發布全市「暫停非必要流動」通告，公交停運。15日再發布通告，全市住宅小區、村一律實行封閉式管理，除保障市民生活、城市基本運行的公共服務類企業與保障供港企業外，發生疫情的鎮、街（園區），企業一律停止生產活動。除生活必需的生活超市、醫療機構、餐飲類企業（只提供速遞外賣）外，其他營業場所和門店一律暫停營業。

東莞是台商大本營，石碣鎮的豪力粘劑董事長王裕聰表示，14日工廠已收到相關通知，要求廠區內工人進出工廠時需出示24小時內核酸陰性證明。他還表示，工人大多住在廠區附近，公共交通停運造成的影響不大，目前工廠已按照防疫要求在出入口嚴格執行測溫、掃碼、戴口罩等防控措施。

平鎮五川音響店子科技總經理鄧志騰表示，他在半夜收到村委會的緊急通知，要求全村企業停工三天，期滿後再視疫情而定，「我們只好靜觀其變，先請大家留在廠區內，多買幾箱泡麵、物資」。估計有200多家當地台商工廠受到影響，因為「無法進貨，也無法出貨」。

由於不少東莞企業採取就地隔離模式，有工廠在空地上搭滿了帳篷，供員工隔離。一家工廠的員工說，她和工友們都在廠區隔離，晚上就在廠區空地的帳篷裡休息，帳篷的頂部有紅色和綠色，用以區分不同部門。

另外，還有外賣小哥因為害怕返家被封禁無法外出「接不到單」，所以帶上被子在橋底搭帳篷過夜。整條隧道都有電單車和帳篷。

東莞一企業近日在園區臨時搭建數百個帳篷，讓員工就地隔離。（視頻截圖）
東莞一企業近日在園區臨時搭建數百個帳篷，讓員工就地隔離。（視頻截圖）

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