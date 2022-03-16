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中國衛健委控疫新指引： 輕症集中隔離

中國新聞組／北京16日電
中國國家衛生健康委和國家中醫藥管理局組織專家對新冠肺炎診療方案進行修訂，方案提出輕型病例集中隔離管理，而不要求去定點醫院治療。圖為長春國際會展中心方艙醫院15日交付，並立即投入使用。（中新社）
中國國家衛生健康委和國家中醫藥管理局組織專家對新冠肺炎診療方案進行修訂，方案提出輕型病例集中隔離管理，而不要求去定點醫院治療。圖為長春國際會展中心方艙醫院15日交付，並立即投入使用。（中新社）

為進一步做好新冠肺炎醫療救治工作，切實提高規範化、同質化診療水平，中國國家衛生健康委和國家中醫藥管理局組織專家對新冠肺炎診療方案進行修訂，方案提出輕型病例集中隔離管理，而不要求去定點醫院治療，並印發各地參照執行。

第一財經報導，廣州醫科大學附屬市八醫院感染病中心首席專家蔡衛平表示，輕症和無症狀基本上不需要治療，如果感染者數量過多的話，可以進行分流，輕症和無症狀可以分流到方艙醫院，重症提前進入監護病房，這有利於監測，推動治療提前。

央視新聞報導，新版診療方案是在認真研究德爾塔（Delta）、奧密克戎（Omicron）等變異毒株傳播特點和病例特徵，深入分析相關研究成果的基礎上形成的。重點修訂內容如下：

一是優化病例發現和報告程序。在核酸檢測基礎上，增加抗原檢測作補充，進一步提高病例早發現能力。同時提高疑似病例診斷或排除效率。核酸檢測結果為陽性者，進行集中隔離管理或送至定點醫院治療，並按照規定進行網路直報。

二是對病例實施分類收治。根據各地反映的「奧密克戎變異毒株患者以無癥狀感染者和輕型病例為主，大多不需要過多治療，全部收治到定點醫院會占用大量醫療資源」等意見，進一步完善病例分類收治措施：

1.輕型病例實行集中隔離管理，相關集中隔離場所不能同時隔離入境人員、密切接觸者等人群。隔離管理期間應做好對症治療和病情監測，如病情加重，應轉至定點醫院治療。

2.普通型、重型、危重型病例和有重型高危因素的病例應在定點醫院集中治療，其中重型、危重型病例應當盡早收入ICU治療，有高危因素且有重癥傾向的患者也宜收入ICU治療。

三是進一步規範抗病毒治療。將國家藥監局批準的兩種特異性抗新冠病毒藥物寫入診療方案，即：PF-07321332/利托那韋片（Paxlovid）和國產單克隆抗體（安巴韋單抗/羅米司韋單抗注射液）。

四是對中醫治療內容進行修訂完善。加強中醫非藥物療法應用，增加針灸治療內容，增加兒童中醫治療相關內容。

五是調整解除隔離管理、出院標準以及解除隔離管理、出院後注意事項。

檢測 新冠肺炎 Omicron

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