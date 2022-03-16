吳尊友判斷中國疫情：未來數周將明顯受控

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友。（中新社資料圖片）

中國疫情 形勢嚴峻，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友近日在微博發文，解析為何近期會出現多點聚集性的疫情，並重申「動態清零」仍然是控制本次疫情的總方針。他預計，中國疫情形勢在未來幾周就一定會得到明顯控制。

吳尊友重申，「動態清零」仍然是控制本次疫情的總方針，要求各地能及時發現疫情、及時阻斷傳播、及時治療病人。當前發現疫情的主要措施，包括對入境人員隔離觀察，對涉及境外冷鏈及貨運相關人員日常監測，對密切接觸者隔離觀察，對發燒門診或疑似感冒的就診者核酸檢測 ，在疫情發生後開展一定規模局部人群的核酸檢測或多輪的局部全員核酸檢測等等。

他表示，上述的措施必須實施得早、快、準，才能把疫情遏制在萌芽中。此外，阻斷傳播的措施主要包括戴口罩、保持手部衛生和社交距離 等個人防護措施，在疫情發生時對局部封控限制人員流動，隔離密切接觸者或次密切接觸者，治療新冠病人等。治療措施主要包括中醫藥治療，恢復期血漿或中和抗體應用，對症治療，特效藥，心理康復治療等。

吳尊友強調，發現疫情、阻斷傳播、治療病人等措施綜合應用是構成「動態清零」的核心內容。 「動態清零」的靈魂是及時、準確、全部乾淨地斬斷傳播鏈，不讓病毒繼續在人群中傳播擴散，把病毒消滅在疫情所在地。

他提到，雖然中國國內當前面臨的疫情形勢十分嚴峻，但與其他受Omicron侵襲的國家地區相比，國內已取得疫情防控的巨大成功。在「動態清零」總方針的指引下，只要克服麻痺思想，堅持嚴防死守不鬆懈，扎實落實常態化防控的各項疫情防控措施，中國疫情形勢在未來幾周就一定會得到明顯控制。