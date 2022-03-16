快遞員自製「尋親膠帶」 印失蹤兒童信息打包希望

朱忠偉自費印製「尋親膠帶」。（取材自新京報）

今年63歲的朱忠偉，在快遞行業已經幹了10年，負責六家快遞網點。今年3月初，他負責的快遞網點開始使用一種「「尋親膠帶」」--將公安 部網站上失蹤兒童的照片和尋親聯繫方式印在膠帶上，用來打包快遞。

新京報報導，朱忠偉說，今年3月初看了一篇打拐的文章很受觸動，他說，他的外孫女今年五歲，他能感同身受那些丟失了孩子的家長內心的焦急和絕望，他想幫幫忙。由於快遞站每天的出件量很大，且能發往全國各地，於是，他想到如果把失蹤兒童的信息印在膠帶上，收件人看到後能提供一些線索，就算為他們尋親出一份力了。

朱忠偉自費印製「尋親膠帶」，貼在包裏上。（取材自新京報）

朱忠偉說，膠帶上失蹤孩子的大頭照都是從公安部網站下載的，大頭照下面是聯繫方式。他上淘寶搜索了一些可定製圖案的膠帶，聯繫了相關店家。膠帶郵寄過來後，他通知了負責的六家網點，吩咐他們用「尋親膠帶」代替原本的透明膠帶，每個業務員都要用這個膠帶去包裝快遞。

「尋親膠帶」比普通膠帶的成本多了一倍還多，朱忠偉粗略估算了一下，一個月至少要貼補3000元人民幣（約470美元）。但他想一直做下去，還希望更多快遞點能加入進來，「快遞發出去，哪怕能找到一個都是好的。」

朱忠偉表示，拿「尋親膠帶」粘快遞的時候，感覺是在為失蹤兒童和他們的家人帶去希望。有時候會覺得手裡的快遞已經不是普通的快遞了，被賦予了尋親的價值，承載了希望。