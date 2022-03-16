我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭宣稱擊斃第4位俄軍將領：攻進馬立波時陣亡

「烏克蘭不會加入北約」 澤倫斯基：這是事實須承認

快遞員自製「尋親膠帶」 印失蹤兒童信息打包希望

中國新聞組／北京16日電
朱忠偉自費印製「尋親膠帶」。（取材自新京報）
朱忠偉自費印製「尋親膠帶」。（取材自新京報）

今年63歲的朱忠偉，在快遞行業已經幹了10年，負責六家快遞網點。今年3月初，他負責的快遞網點開始使用一種「「尋親膠帶」」--將公安部網站上失蹤兒童的照片和尋親聯繫方式印在膠帶上，用來打包快遞。

新京報報導，朱忠偉說，今年3月初看了一篇打拐的文章很受觸動，他說，他的外孫女今年五歲，他能感同身受那些丟失了孩子的家長內心的焦急和絕望，他想幫幫忙。由於快遞站每天的出件量很大，且能發往全國各地，於是，他想到如果把失蹤兒童的信息印在膠帶上，收件人看到後能提供一些線索，就算為他們尋親出一份力了。

朱忠偉自費印製「尋親膠帶」，貼在包裏上。（取材自新京報）
朱忠偉自費印製「尋親膠帶」，貼在包裏上。（取材自新京報）

朱忠偉說，膠帶上失蹤孩子的大頭照都是從公安部網站下載的，大頭照下面是聯繫方式。他上淘寶搜索了一些可定製圖案的膠帶，聯繫了相關店家。膠帶郵寄過來後，他通知了負責的六家網點，吩咐他們用「尋親膠帶」代替原本的透明膠帶，每個業務員都要用這個膠帶去包裝快遞。

「尋親膠帶」比普通膠帶的成本多了一倍還多，朱忠偉粗略估算了一下，一個月至少要貼補3000元人民幣（約470美元）。但他想一直做下去，還希望更多快遞點能加入進來，「快遞發出去，哪怕能找到一個都是好的。」

朱忠偉表示，拿「尋親膠帶」粘快遞的時候，感覺是在為失蹤兒童和他們的家人帶去希望。有時候會覺得手裡的快遞已經不是普通的快遞了，被賦予了尋親的價值，承載了希望。

公安

上一則

注塑機大王 香港老牌工業家蔣震百歲離世

下一則

香港特首選舉提名前 4成人評林鄭0分 李家超民望也新低

延伸閱讀

華人網購兩塊太陽能板 卻收到這個 令他憤而索賠

華人網購兩塊太陽能板 卻收到這個 令他憤而索賠
青島校園爆疫 吉林市停工停產

青島校園爆疫 吉林市停工停產
缺工荒解方? 中國人大代表建議「少送外賣多進工廠」

缺工荒解方? 中國人大代表建議「少送外賣多進工廠」
傳產缺工荒 中人大代表：建議年輕人少送外賣多進工廠

傳產缺工荒 中人大代表：建議年輕人少送外賣多進工廠

熱門新聞

美軍在日常訓練中使用大疆無人機。（取材自美國國防部）

制裁升級 美企傳斷供大疆軟件 中企：我來頂上

2022-03-14 02:27
50歲楊女冒充32歲，騙倒趙姓男子。（翻攝自青流視頻）

「女友比媽年齡還大」大媽冒充嫩妹 從不卸妝騙倒男友

2022-03-11 09:50
白宮發言人莎奇。（路透）

威脅？白宮：中國若不懲俄國「我們有辦法」

2022-03-09 02:30
中國評估自己有機會在這場國際亂局當中崛起，漁翁得利。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

紐時：俄烏戰爭亂局 中國自認可崛起成贏家

2022-03-14 09:07
恒大最近將貴州首富旗下公司告上法庭。（路透）

許家印深陷危機這一次怒了 恒大狀告貴州首富因這原因

2022-03-12 08:22
一位在俄羅斯留學的留學生自稱花10萬元人民幣就在莫斯科市中心成功撿漏買到了一套精裝修的二手房子。（視頻截圖）

撿便宜？莫斯科華生花10萬買房 期權長達200年

2022-03-12 11:05

超人氣

更多 >
「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說
俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人

俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人
趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿

趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿
連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網

連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網