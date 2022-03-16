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交17萬相親 女嫁「圈外人」違約？平台拒退費

中國新聞組／北京16日電
MarryU婚戀平台北京實體加盟店。（取材自澎湃新聞)
MarryU婚戀平台北京實體加盟店。（取材自澎湃新聞)

受「高成功率」、「優質對象」等承諾吸引，2020年12月，郭姓女子來到MarryU婚戀平台位於北京的一家線下實體加盟店，簽訂了一份期限480天、價值近17萬元（人民幣，下同，約2.67萬美元）的定製版「獵婚服務」合同。

澎湃新聞報導，當時32歲的郭女，面臨「未婚焦慮「和「年齡焦慮」的雙重壓力，在銷售紅娘的「熱情推薦」和不斷許諾下，通過婚戀中介公司尋找合適伴侶。

合同顯示，合同自簽訂之日起生效，服務期限480天，費用共計16萬9800元。服務期內，MarryU愛情顧問將為郭女約見不少於20位人選。郭女說，中介向其口頭保證，一定會按照她的擇偶標準為其約見候選人，且「只要在兩年內結婚，就能以禮金」形式返還60%的服務費，返還金額約10萬元，還表示出現任何問題可以直接找總公司「杭州邁優」售後服務。

但在後續服務過程中，郭女發現，該平台提供約見的男士，有的年齡、工作單位信息存在出入，有些見面後連微信或聯繫方式都沒留，「即使加了，（對方）也沒什麽反應。」但在2021年10月的一次見面後，她發現中介提供的候選人信息含虛假成分，進而讓她產生所見男士可能是「婚托」的懷疑。

合同生效期間，郭女在一次偶然的私人社交中結識了現在的丈夫，兩人2021年12月領取結婚證。婚後，郭女以為可以返還一定比例的服務費，但被婚介機構以違反合同約定「和非中介推薦候選人結婚」為由拒絕。

紅娘向郭女推銷時，說明有「結婚返還」的機制。（取材自澎湃新聞)
紅娘向郭女推銷時，說明有「結婚返還」的機制。（取材自澎湃新聞)

郭女表示，「北京菲比」方面稱，根據當初簽訂的補充協議，自原合同簽訂之日起的24個月內，郭女必須與「中介推薦的候選人」結婚，才會獲得中介方以禮金形式退還的10萬1880元服務費。同時，根據合同規定，一旦郭女在合同期間和其他人建立戀愛或婚姻關系，從而喪失單身資格的，經雙方確認後，合同自動終止，服務費不予退還。

郭女表示，如果當時知道只能和「約見的男士」結婚才能返現，不會簽下如此高額的服務費，但紅娘推銷時，說的是只要結婚就退禮金。

上海海華永泰律師事務所陳律師表示，根據合同約定，MarryU方已提供了15次約見服務，相當於執行了大部分約定的可量化服務內容「要想證明對方存在銷售欺詐行為違約並實現退還全款，難度很大。」

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