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「金牌月嫂」揭頂級富豪隱秘一面：水果費1年30萬

中國新聞組／北京16日電
金牌月嫂揭開頂級富豪的家庭生活。(視頻截圖)
金牌月嫂揭開頂級富豪的家庭生活。(視頻截圖)

有錢人的生活是怎樣？最近一個叫「景小林」的金牌月嫂揭開頂級富豪圈的生活，指出頂級富豪家一年光水果費就是30萬（人民幣，下同），一個月的生活費粗估是50萬。由於景小林服務過100多個家庭，是該業的資深人士，還服務過莫言和劉玲，出過書，所以非常有發言權。

景小林表示，自己曾經在一家頂級富豪家當月嫂，工資3萬多，而富豪一家的生活帶給了她極強的震撼。她指出，該家庭孩子們穿的衣服是古馳、英國王子同款品牌，鞋子、襯衣每一樣都是三、四千。

景小林說，頂級富豪住著超過300坪的大房子，手裡還有一套在裝修。一家四口人，有司機、保母、月嫂，共七個人圍著他們服務。

然而，景小林也揭開該行業充滿人性的一幕，她指出有些月嫂在富豪家，展現最好的一面，可是當她們去到一般的家庭，可能就不是這樣了。景小林說，曾經有一個月嫂，平時業務能力還算可以，技巧很嫻熟。然而，有一次她在一個主人家裡，才做了八天就被辭退了。

為什麼會這樣？只因為那個主人家並不富裕，房子也小，只是女主人帶孩子實在不行，才拜託別人請了個月嫂。月嫂來到她家之後，見他家條件不好，不知不覺和之前服務的富豪家庭比較，於是自然而然地輕視和怠慢。

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