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中國疫情2周破萬例 27省區淪陷 吉林封省

中國新聞組／北京15日電
吉林14日宣布「封省」，圖為長春街頭空空蕩蕩。 （美聯社）
吉林14日宣布「封省」，圖為長春街頭空空蕩蕩。 （美聯社）

中國新冠肺炎疫情加劇，繼深圳、東莞按下「暫停鍵」封城後，疫情最嚴重的吉林14日宣布「封省」。即日起禁止人員跨省、跨市州流動，特別是長春、吉林兩地，全省2400萬人口遭到禁足。衛健委疾控局副局長雷正龍表示，兩周來本土疫情累計已感染1萬餘例，波及27個省區市，呈「點多、面廣、頻率大」特徵。其中吉林、廣東、上海疫情仍在發展中。

來源：YouTube

衛健委14日通報，全國新增本土確診3507例，半數以上在吉林省。吉林3076例，其中吉林市2601例、長春市460例；廣東48例，其中深圳市39例、東莞市9例。而全國新增無症狀感染者1768例，其中境外輸入121例，本土1647例。

雷正龍說，據專家綜合研判，目前中國的疫情防控的「外防輸入、內防反彈」總策略及「動態清零」總方針，總體上因應Omicron變種病毒是「完全有效的」。

但他強調，由於Omicron變種病毒「隱匿性強、傳播快」的特點，需要在因應疫情的過程中，採取「更早、更快、更嚴、更實」的措施。

吉林省緊急宣布「封省」，禁止該省人員跨省、跨市州流動。當地民眾如有特殊情況需出省及所在市州，需到當地派出所登記，所在單位和社區要全程監督。對違反規定，私自跨地區流動的，將依法究責。繼吉林市、長春市之後，四平、松原兩市宣布實施停工停課等「靜態管理」。

吉林、廣東、上海疫情還在發展中。圖為一名市民在吉林省長春街頭。（美聯社）
吉林、廣東、上海疫情還在發展中。圖為一名市民在吉林省長春街頭。（美聯社）

擁有千萬人口的深圳13日按下「全面暫停鍵」，宣布即起至20日，全市封城；東莞14日跟進，也宣布封城。

深圳14日起公交地鐵停運，所有社區、產業園實行封閉式管理，停止一切非必要流動、活動，全市人員非必要不離深，確有特殊需要，一律憑24小時核酸陰性證明。

由於深圳、東莞是台商聚居地，約有逾6000家台企。光是14日一天，台灣上市櫃公司中，就有60餘家企業代旗下子公司、孫公司宣布停工；尤其深圳是蘋果供應鏈製造重鎮，市場憂心封城是否將再帶來供應鏈中斷、物料運輸問題。

深圳一名五金製造業台商表示，封控時間只有一周，不會影響出貨和外銷船期，但須負擔產品壓倉的成本和員工留在宿舍的生活成本，加上原物料不斷上漲，他擔心這波疫情後，生產成本會大幅上揚。

深圳14日起公交地鐵停運、社區小區等封閉式管理。圖為在深圳羅湖區東門廣場核酸檢測...
深圳14日起公交地鐵停運、社區小區等封閉式管理。圖為在深圳羅湖區東門廣場核酸檢測點，志願者在引導居民。（新華社）

疫情 封城 變種病毒

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吉林疫情大爆發 肇因隱匿傳播、篩檢不足

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