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「倒春寒」 張文宏： 清零很重要 但不意味持久封城

記者羅印冲／北京15日電
上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏說，這次疫情來得很突然，與其說是冬季還沒有過去，還不如說是一次倒春寒。（取材自央視新聞）
上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏說，這次疫情來得很突然，與其說是冬季還沒有過去，還不如說是一次倒春寒。（取材自央視新聞）

近期中國疫情急速升溫，防疫政策走向備受關注，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏發文指，近期繼續採取社會面清零策略，將疫情壓制在完全可控的水平是非常重要的，但這並不意味著會持久性地採取封城和全檢測的策略。

澎湃新聞報導，針對中國疫情，張文宏表示，中國這波疫情目前處於指數級上升初期。3月初以來，從3月1日的每日119例到3月12日的每日3122例，只用了11天的時間，這還是在不放鬆對新冠的積極監測與防控的態勢下發生的。

他指出，上海的精準防控在這次Omicron BA.2傳播之際，由於發生突然，啟動晚，病毒快，目前仍處於與病毒的並跑階段，感到非常吃力。

張文宏說，當前，為了實現社會面的清零，上海雖然沒有停擺，生活都在繼續，但是生活的節奏已經開始慢下來，並且迅速對重點區域開始進行精細的管控與篩查。只要慢下來，病毒就快不了。

提到香港疫情，他表示，13日下午，他和香港大學的病毒學家討論數小時。對於未來有高度一致的看法：

一，病毒的毒力真的是明顯降低了，香港這輪疫情死亡的病例除了年紀大是高風險因素外，絕大多數有明顯的基礎疾病。換句話說，免疫功能正常，打過疫苗的，無論是何種疫苗，只要是加強過的，基本上都沒事。

二，統計上海近六個月收治的2266例病例中，大多數是海外輸入性病例，94%打過疫苗。這2266個病人中，重症的只有0.1%，危重症（需要插管）和死亡的一例也沒有。有人說病人中94%的打了疫苗還感染，說明疫苗沒有用。這就不講道理了。現在國際旅行的人疫苗接種率很高，達到90%以上，其中不到5%的入境時候被篩查出來有核酸陽性。這可理解為打了疫苗仍有突破感染的機會。但是重症率與死亡率真的低於流感了。

三，香港、新加坡和英國數據都顯示，不打疫苗不一定有事，因為病毒已變得相對比較弱了。但有事的絕大多數都是沒有打過疫苗的。根據死亡率分析，接種一劑或未打針的整體死亡率是2.03%，相較接種兩針的0.09%，有23倍的差別。

四，新冠肺炎在英國的致死性已低於流感。病死率下降了七倍，僅為0.03%。由於Omicron已變得很溫和，在實現了廣泛接種和自然感染率的國家，新冠病毒現在可能甚至沒有流感那麼致命。

不過，他強調，這些都不是躺平的理由，對於未來抗疫，我們應該有很清晰的思路，而不是整天在爭論是清零還是共存。

張文宏說，這次疫情來得很突然，與其說是冬季還沒有過去，還不如說是一次倒春寒，但當我們看清了前方的道路和必將到來的春天，又有什麼可以畏懼的呢？

疫苗 疫情 香港

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