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上海疫情嚴峻 3月21日起入境航班分流成都、廈門等12地

英國18日起 取消所有新冠入境限制

封鎖撒手鐧 可能影響中國半數GDP地區

中國新聞組／北京15日電
深圳封城後，不少人急忙將公司的桌面電腦搬回家辦公。（取材自微博）
深圳封城後，不少人急忙將公司的桌面電腦搬回家辦公。（取材自微博）

由於新冠疫情升溫，中國13日宣布科技重鎮深圳封城。彭博資訊報導，類似的廣泛封鎖措施可能影響許多省分，這些地區合計占中國國內生產毛額逾50%。

新冠感染病例激增，促使當局決定讓居民人數達1750萬的深圳封城至少一周。此外，上海的中小學啟動線上授課，所有客運站暫停營運。人口900萬、2000年占中國中國汽車總產量11%的東北工業中心長春，上周也宣布封城。

綜合媒體報導，澳新銀行經濟學家估計，隨著中國其他地區的疫情升溫，全中國一半的GDP和人口將受最新一波疫情影響。彭博經濟研究在最近的報告中表示，截至3月9日，中國有14個省、區、市存在高風險或中風險地區，在全國GDP的占比合計達54.4%。

澳新銀行經濟學家在14日公布的報告中表示：「可能將有更多城市跟進深圳的做法（封城），若封鎖措施延長，中國的經濟成長將受嚴重衝擊。」

澳新銀行預測中國2022年的GDP將成長5%，低於政府的「5.5％左右」目標。該行尚未調整對中國今年經濟成長的預測，但表示將密切關注進一步的限制措施。

廣東省深圳市14日起封城7天，成為中國疫情以來首個封城的一線城市，當地民眾13日急忙搶購糧食日用品，更有人將辦公室電腦搬回家辦公。由於當地企業工廠眾多，封城對產業形成考驗。

據報導，深圳官方13日傍晚宣布封城前後，不少深圳上班族提前下班，爭相前往各大賣場、超市、便利商店搶購日用品及食品，營業廳內大排長龍，貨架上的商品瞬即清空，讓不少晚到的上班族抱怨，擔心封城7天要怎麼度過。

由於深圳企業及工廠眾多，封城7天對當地產業的影響受到關注，像是台資企業富士康便宣布暫停蘋果手機的代工生產，何時復工有待官方批覆。基於富士康的生產規模及產業指標性，使深圳眾多企業因封城受到的影響及對產業的衝擊，受到市場矚目。

在封城令執行前夕，深圳各大企業展開因應措施。

14日是封城第一天，平日人車喧鬧的深圳街頭頓時一片寂靜，被形容為「按下暫停鍵」。但據當地網友反映，深圳的外送員似未被禁止送餐，且接單量大增，各社區外送通道前堆滿大量外送餐點。然而，這也使民眾等待餐飲送達時間大增。

深圳封城後，不少人急忙將公司的桌面電腦搬回家辦公。（取材自微博）
深圳封城後，不少人急忙將公司的桌面電腦搬回家辦公。（取材自微博）

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