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中國行程碼大當機 民眾寸步難行哀號連連

中國新聞組／北京15日電
中國行程碼大當機。（取材自微博）
中國行程碼大當機。（取材自微博）

中國用於追蹤使用者過去14天到訪地方的「行程碼」昨天上午發生大當機，許多民眾由於行程碼無法顯示，坐困地鐵、公司門口，寸步難行而延誤了行程，深感崩潰。

來源：YouTube

中央社報導，行程碼在昨天上午8時許陸續傳出大當機，討論迅速登上中國社群平台微博熱搜，且被建立起「#行程碼崩了」標籤，各地使用者相繼回報故障災情。

根據使用者分享，畫面大多停在「網路不穩定」，查詢結果遲遲沒有回應，由於不能正常顯示以至於無法順利搭乘大眾交通工具或進入特定場所，不少人坐困於地鐵、公司門口，哀號行程延宕。

據各地民眾在微博上回報，「發了無數個驗證碼，沒用。我還以為我手機壞了」、「我剛在小區門口掃了老久，還以為自己手機又欠費沒流量了」、「早上差點進不了門」、「就是這玩意害我弄了一個小時才上車」、「在江蘇省中醫院門口打不開我還以為是醫院人流太多」。

據錢江晚報報導，中國移動10086熱線工作人員表示，昨天上午不少用戶都遇到相同問題，行程碼打不開，經過查詢，發現是信通院出現了問題，不僅是中國移動，中國電信和中國聯通也出現同樣問題。

行程碼當機問題約在11時許獲得解決，使用者陸續回報恢復正常可使用，目前尚未有官方回應究竟出了什麼問題。

行程碼全稱為「通信行程大數據卡」，這是由中國工業和信息化部指導，中國信息通信研究院和中國移動、中國電信、中國聯通等3家電信公司共同推出的行程查詢服務，可以顯示用戶過往14天內到訪國家（地區）和國內停留4小時以上的地方城市訊息。

行程碼被中國官方視作COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫手段，用於證明使用者過去14天有否到過重點疫情地區和國家，一般多用於火車站、商場、醫院等公共場合。

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