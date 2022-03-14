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上海疫情升溫 重創餐飲業台商

記者林宸誼／台北即時報導
蘇州交警已設置路障，勸返掛上海車牌來車，否則進蘇州得先隔離3天。讀者提供
蘇州交警已設置路障，勸返掛上海車牌來車，否則進蘇州得先隔離3天。讀者提供

上海本土疫情持續升溫，不少從事餐飲的台商已收到暫停店內飲食通知，損失暫時難以估計；而非製造業台商多採遠距上班。

「現在是做了早飯想中飯，做了午飯想晚飯；從以前一大早準備採買的忙碌，到現在突然空閒下來的感覺好不真實。」家住在昆山市花橋區，餐飲店開在上海閔行區的一位台商， 11日收到區商務委暫停餐廳內飲食的通知後，只好改做外帶。

這名台商坦言，外帶只能加減補貼一點營收，疫情爆發後到現在都沒有營利了，加上俄烏開戰至今進口原物料漲4倍，實在不敢再繼續想損失多少了。

麗寶集團在上海閔行區集辦公大樓與商場的「虹橋麗寶廣場」14日透過微信公眾號宣布，應政府防疫管制要求，即日起暫停對外營業。

上海台商協會發言人李崇章表示，目前上海有8個中風險地區，情況控制中，是會帶來幾天的不便，但上海非製造業台商居多，多採遠距上班。

日月光投控旗下環旭上海張江廠表示，目前營運正常，在防疫管控工作採最嚴格標準執行。

另一名上海蘇州通勤的台幹指出，11日開車上高速公路想去蘇州拜訪客戶時就被迫折返，「交警已經設置路障，除了看行程碼、健康碼、核酸檢測，看到掛上海車牌一律勸返，否則一律先隔離三天。」

這名台幹指出，他的表弟在蘇州某家量販店工作，已經2個月沒回上海了，「之前是蘇州有確診案例，現在換成是上海有確診案例，行程碼帶星號一律隔離，只好乖乖留在蘇州。」

上海市官方12日深夜發布加強防控措施，市民非必要不離滬，離開上海者須持有48小時內的核酸檢測報告。上海長途汽車客運總站14日起暫停停運。

上海閔行區商務委通知暫停餐廳內飲食。讀者提供
上海閔行區商務委通知暫停餐廳內飲食。讀者提供
虹橋麗寶廣場14日宣布，應政府防疫管制要求，即日起暫停對外營業。虹橋麗寶廣場公眾...
虹橋麗寶廣場14日宣布，應政府防疫管制要求，即日起暫停對外營業。虹橋麗寶廣場公眾號截圖

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