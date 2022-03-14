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吉林宣布即日起「封省」 禁止當地人員跨省市流動

記者羅印冲/即時報導
中國疫情爆發，多地宣布封閉式管理或禁止人員流動。取材自澎湃新聞
中國疫情爆發，多地宣布封閉式管理或禁止人員流動。取材自澎湃新聞

中國新冠肺炎疫情加劇，13日新增本土確診1337例、本土無症狀感染者788例，合共2125例，當中有近半數（1026例）屬吉林省。吉林省疫情防控工作領導小組14日宣布，為減少跨省跨市流動帶來疫情外溢和傳播，從3月14日起，禁止本省（特別是長春、吉林兩地）人員跨省、跨市州流動。

綜合中港媒體，上述工作組稱，如有特殊情況需出省及所在市州，需到當地派出所登記，所在單位和社區要全過程監督，返回後按有關規定隔離管控。對違反規定，私自跨地區流動的，將由紀檢監察機關、公安機關依據傳染病防治法等法規追究責任。

此外，3月14日下午，吉林省召開新冠疫情防控工作記者會，吉林省衛生健康委副主任張艷表示，截至3月14日中午12時，吉林省還有新冠病毒初篩陽性人員3868例，以上人員是近期疫情重點地區開展全員核酸檢測篩查出的初篩陽性待臨床診斷人員，對以上人員已落實管控措施，因醫療資源擴容需一定時間，省里和各地正在抓緊增設定點醫療機構，做好以上人員的明確診斷和相關診療工作。

而為配合各地政府減少人員流動、減少旅途風險、減少人員聚集等疫情防控政策的落實，中國鐵路部門迅速大幅調整旅客列車開行，並發布旅客列車車票免費退票措施。

據發布，自即時起，旅客在車站、12306網站等各管道，辦理3月15日0時前已購各次列車有效車票退票時，均不收取退票手續費，購買鐵路乘意險和互聯網訂餐的一同辦理。

中國衛健委14日通告，中國13日新增本土確診病例方面，吉林895例，其中吉林市453例、長春市430例、四平市7例、延邊朝鮮族自治州4例、松原市1例；新增本土無症狀感染者方面，吉林131例，其中吉林市120例、長春市3例、四平市3例、梅河口市2例、白山市1例、松原市1例、延邊朝鮮族自治州1例。

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