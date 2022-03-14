吉林宣布即日起「封省」 禁止當地人員跨省市流動

中國疫情爆發，多地宣布封閉式管理或禁止人員流動。取材自澎湃新聞

中國新冠肺炎疫情 加劇，13日新增本土確診1337例、本土無症狀感染者788例，合共2125例，當中有近半數（1026例）屬吉林省。吉林省疫情防控工作領導小組14日宣布，為減少跨省跨市流動帶來疫情外溢和傳播，從3月14日起，禁止本省（特別是長春、吉林兩地）人員跨省、跨市州流動。

綜合中港媒體，上述工作組稱，如有特殊情況需出省及所在市州，需到當地派出所登記，所在單位和社區要全過程監督，返回後按有關規定隔離管控。對違反規定，私自跨地區流動的，將由紀檢監察機關、公安 機關依據傳染病防治法等法規追究責任。

此外，3月14日下午，吉林省召開新冠疫情防控工作記者會，吉林省衛生健康委副主任張艷表示，截至3月14日中午12時，吉林省還有新冠病毒初篩陽性人員3868例，以上人員是近期疫情重點地區開展全員核酸檢測 篩查出的初篩陽性待臨床診斷人員，對以上人員已落實管控措施，因醫療資源擴容需一定時間，省里和各地正在抓緊增設定點醫療機構，做好以上人員的明確診斷和相關診療工作。

而為配合各地政府減少人員流動、減少旅途風險、減少人員聚集等疫情防控政策的落實，中國鐵路部門迅速大幅調整旅客列車開行，並發布旅客列車車票免費退票措施。

據發布，自即時起，旅客在車站、12306網站等各管道，辦理3月15日0時前已購各次列車有效車票退票時，均不收取退票手續費，購買鐵路乘意險和互聯網訂餐的一同辦理。

中國衛健委14日通告，中國13日新增本土確診病例方面，吉林895例，其中吉林市453例、長春市430例、四平市7例、延邊朝鮮族自治州4例、松原市1例；新增本土無症狀感染者方面，吉林131例，其中吉林市120例、長春市3例、四平市3例、梅河口市2例、白山市1例、松原市1例、延邊朝鮮族自治州1例。