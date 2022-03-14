79歲大爺相親…付6000元後 58歲大媽要他等2年

尹大爺花了6000元相親，卻只與對象談了十分鐘。（取材自第一眼）

79歲的尹大爺婚姻介紹所找對象，在交了6000元後卻相處不到10分鐘，對象就藉故離開了，之後打電話也愛理不理，最後更乾脆讓他再等兩年。消息曝光後登上微博熱搜，引發網友熱議，「骨頭都等老了」。也有網友鐵口直斷：「八成是遇到婚託了」。

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極目新聞報導，來自重慶渝北區的當事人尹大爺表示，年初他在街上看到一則婚姻介紹的廣告，就打了上面的電話報了自己的信息，沒想到很快就接到了配對成功的電話。去年3月21日，他在婚姻介紹所和58歲的陳大媽見了面，雙方都表示滿意，婚姻介紹所就讓尹大爺交6000元服務費，「當時心裡高興，沒多想交了錢」。

尹大爺說，辦完手續後，他和陳大媽一起下樓，兩人邊走邊聊天。陳大媽表示兩個人雖然年齡相差20歲，一個屬羊一個屬兔，屬相是合得來的。然而，還不到十分鐘時間，陳大媽突然表示要去喝個喜酒，要先行離開。尹大爺挽留了一下，對方堅持要走就沒再勉強。此後尹大爺苦等近一年，兩人再也沒見上面。

尹大爺表示，當時陳大媽一直拉著他的手，說這是兩個人的好事，他應該高興。「從一起下樓開始算，見面總共不到十分鐘。」頭次匆匆見面分開後，尹大爺又多次給陳大媽打電話約見面，但對方一直推託。後來陳大爺在電話裡嚴肅地說道，「要是想談就應該好好談，不談就早點說清楚。」陳大媽卻直接告訴他，讓他再等兩年，而尹大爺簽的協議有效期也才半年。

媒體追查發現，與尹大爺簽署合同的婚介所名為江北區合緣心理諮詢服務部，位於重慶市江北區。據天眼查信息顯示，這家婚介所經營範圍包括健康諮詢服務、婚姻介紹服務、廣告製作等，但其經營狀態卻顯示為註銷。而尹大爺提供的兩個婚姻介紹所工作人員的手機 號碼均顯示已停機，陳大媽的手機打通之後，對方卻表示不知道此事，隨即掛斷了電話。

尹大爺的兒子表示，他剛剛才從父親處得知此事，具體的細節還不清楚。等調查清楚之後，如果父親確實是被婚託騙錢，他將向公安 機關報案。

律師表示，一般情況下，婚姻介紹所只負責介紹相親對象，並不保證一定能相親成功。但婚姻介紹所有責任、有義務確保所介紹的對象，資料真實、信息準確，不得以婚托欺詐委託人。如惡意以婚托應付了事，或合謀串通對多人實施欺詐誘騙和謀取不當利益，情節嚴重的可能還涉嫌刑事詐騙 。