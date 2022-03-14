我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭

紐時：俄烏戰爭亂局 中國自認可崛起成贏家

79歲大爺相親…付6000元後 58歲大媽要他等2年

中國新聞組／北京14日電
尹大爺花了6000元相親，卻只與對象談了十分鐘。（取材自第一眼）
尹大爺花了6000元相親，卻只與對象談了十分鐘。（取材自第一眼）

79歲的尹大爺婚姻介紹所找對象，在交了6000元後卻相處不到10分鐘，對象就藉故離開了，之後打電話也愛理不理，最後更乾脆讓他再等兩年。消息曝光後登上微博熱搜，引發網友熱議，「骨頭都等老了」。也有網友鐵口直斷：「八成是遇到婚託了」。

來源：YouTube

極目新聞報導，來自重慶渝北區的當事人尹大爺表示，年初他在街上看到一則婚姻介紹的廣告，就打了上面的電話報了自己的信息，沒想到很快就接到了配對成功的電話。去年3月21日，他在婚姻介紹所和58歲的陳大媽見了面，雙方都表示滿意，婚姻介紹所就讓尹大爺交6000元服務費，「當時心裡高興，沒多想交了錢」。

尹大爺說，辦完手續後，他和陳大媽一起下樓，兩人邊走邊聊天。陳大媽表示兩個人雖然年齡相差20歲，一個屬羊一個屬兔，屬相是合得來的。然而，還不到十分鐘時間，陳大媽突然表示要去喝個喜酒，要先行離開。尹大爺挽留了一下，對方堅持要走就沒再勉強。此後尹大爺苦等近一年，兩人再也沒見上面。

尹大爺表示，當時陳大媽一直拉著他的手，說這是兩個人的好事，他應該高興。「從一起下樓開始算，見面總共不到十分鐘。」頭次匆匆見面分開後，尹大爺又多次給陳大媽打電話約見面，但對方一直推託。後來陳大爺在電話裡嚴肅地說道，「要是想談就應該好好談，不談就早點說清楚。」陳大媽卻直接告訴他，讓他再等兩年，而尹大爺簽的協議有效期也才半年。

媒體追查發現，與尹大爺簽署合同的婚介所名為江北區合緣心理諮詢服務部，位於重慶市江北區。據天眼查信息顯示，這家婚介所經營範圍包括健康諮詢服務、婚姻介紹服務、廣告製作等，但其經營狀態卻顯示為註銷。而尹大爺提供的兩個婚姻介紹所工作人員的手機號碼均顯示已停機，陳大媽的手機打通之後，對方卻表示不知道此事，隨即掛斷了電話。

尹大爺的兒子表示，他剛剛才從父親處得知此事，具體的細節還不清楚。等調查清楚之後，如果父親確實是被婚託騙錢，他將向公安機關報案。

律師表示，一般情況下，婚姻介紹所只負責介紹相親對象，並不保證一定能相親成功。但婚姻介紹所有責任、有義務確保所介紹的對象，資料真實、信息準確，不得以婚托欺詐委託人。如惡意以婚托應付了事，或合謀串通對多人實施欺詐誘騙和謀取不當利益，情節嚴重的可能還涉嫌刑事詐騙

手機 公安 詐騙

上一則

港府效忠學北京「官腔官調」 凸顯香港自治被剝奪

下一則

紐時：俄烏戰爭亂局 中國自認可崛起成贏家

延伸閱讀

我曾兩次作媒

我曾兩次作媒
陌陌再傳詐欺 他相親1小時花2900元還被拉黑

陌陌再傳詐欺 他相親1小時花2900元還被拉黑
相親前了解自己 最忌「愛運動鞋型 卻找高跟鞋」

相親前了解自己 最忌「愛運動鞋型 卻找高跟鞋」
「理性與感性」糾結 華人為脫單 投入相親市場

「理性與感性」糾結 華人為脫單 投入相親市場

熱門新聞

俄烏戰爭持續激烈，德國科隆2月28日反戰和平示威活動民眾手持寫有「制止普亭、停止戰爭」的標語。歐新社

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

2022-03-07 14:48
杭州41歲邢女士到超市買菜時，被29歲女收銀員叫了她一聲「阿姨」，她提醒對方注意一下，結果雙方發生口角，繼而動武。（取材自微博）

41歲婦被29歲店員叫「阿姨」 釀互毆後這樣解決

2022-03-07 12:00
白宮發言人莎奇。（路透）

威脅？白宮：中國若不懲俄國「我們有辦法」

2022-03-09 02:30
50歲楊女冒充32歲，騙倒趙姓男子。（翻攝自青流視頻）

「女友比媽年齡還大」大媽冒充嫩妹 從不卸妝騙倒男友

2022-03-11 09:50
恒大最近將貴州首富旗下公司告上法庭。（路透）

許家印深陷危機這一次怒了 恒大狀告貴州首富因這原因

2022-03-12 08:22
一位在俄羅斯留學的留學生自稱花10萬元人民幣就在莫斯科市中心成功撿漏買到了一套精裝修的二手房子。（視頻截圖）

撿便宜？莫斯科華生花10萬買房 期權長達200年

2022-03-12 11:05

超人氣

更多 >
美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭
前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人

前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人
南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世
羅馬會談前夕 美警告中：不容許任一國給俄羅斯救生索

羅馬會談前夕 美警告中：不容許任一國給俄羅斯救生索
歐巴馬新冠確診 提醒「病例雖降 未接種者仍要打疫苗」

歐巴馬新冠確診 提醒「病例雖降 未接種者仍要打疫苗」