杭州女孩鹿妙夷 12歲奪國際象棋「國際大師」稱號

鹿妙夷（右）和國外棋手對弈。（取材自紫牛新聞）

在塞爾維亞舉行的國際象棋（西洋棋）IM ASK 8比賽13日落幕，杭州小姑娘鹿妙夷暫排第四名。此前在IM ASK 5比賽中，她力壓多位國際特級大師和國際大師獲得冠軍，並且積累到足夠的序分拿到女子國際大師稱號，這時她的12周歲生日剛過去10天。

紫牛新聞報導，根據國際棋聯公布的最新排名，鹿妙夷的等級分為2219，在女子12歲組排在全世界第一，在女子14歲組裡，只有一個棋手比她高一點。

鹿妙夷和媽媽徐媛媛。（取材自紫牛新聞）

鹿妙夷7歲跟媽媽徐媛媛學下棋，徐媛媛是女子國際特級大師。1995年，9歲的徐媛媛在世界少年冠軍錦標賽上獲得14歲組冠軍，2000年時再在世界國際象棋青年錦標賽的13輪比賽中奪取世界青年冠軍，並獲得女子國際特級大師稱號。在徐媛媛看來，女兒比自己強。

鹿妙夷5歲開始參加比賽，2020年先後在捷克布拉格公開賽、波蘭公開賽、貝爾格勒女子特級大師循環賽等比賽中獲得冠軍。德國 著名國際象棋網Chessbase關注到鹿妙夷並發表文章：「她會成為下一個侯逸凡嗎？」中國棋手侯逸凡一直排名女子世界第一，Chessbase顯然對時年10歲的鹿妙夷青睞有加。

鹿妙夷在比賽。（取材自紫牛新聞）

鹿妙夷是國家二隊的隊員，2021年11月16日暫時休學，跟著媽媽到塞爾維亞參加比賽。鹿妙夷的下一個目標是晉升女子國際特級大師。國際象棋選手晉升等級除了對等級分有要求，還要拿到相應的序分。這要參加序分賽，而且必須贏一定的局數，拿到三個序分才可以達到女子國際特級大師的要求。

徐媛媛說女兒還沒有達到女子國際特級大師的標準，「需要不斷參加比賽，爭取獲得女子國際特級大師的序分。」鹿妙夷的水平和認識都在提升，和媽媽有時也會產生分歧，徐媛媛覺得這是很正常的。「我更尊重她的意願，獨立思考是一名好棋手必備的素質。」

IM ASK 8比賽3月13日結束，接下來有IM ASK 9比賽，3月28日-4月5日在貝爾格勒有女子特級大師賽，鹿妙夷的征戰還將繼續。