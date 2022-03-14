唱紅「不想長大」 歌唱家李光羲93歲病逝

晚年的李光羲依然活躍在舞台上。（取材自北京青年報）

著名男高音歌唱家、歌劇 表演藝術家，中央歌劇院國家一級演員李光羲日前因突發腦梗在北京 朝陽醫院病逝，享年93歲。

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據北京青年報和北京日報消息，李光羲，又名李光曦，1929年生於天津，17歲時接替早逝的父親，成為天津開灤礦務局的一名職工，承擔起養家餬口的重擔。雖然沒有在專業的音樂院校學習過，但憑藉著對音樂的熱愛，幾年間，他唱遍了天津的每一家劇場 ，成為人盡皆知的業餘歌手。1953年，中央歌劇院到天津演出，李光羲第一次接觸歌劇，深受震撼。不久，李光羲報考中央歌劇院，被當場錄取。

1955年，中國上演第一部西洋歌劇「茶花女」，李光羲扮演男主角阿爾弗雷德，從此走紅。幾年後，他又主演了歌劇「貨郎與小姐，繼續被觀眾熟知。此後，在1964年「東方紅」中，李光羲演唱了「松花江上」。此外，李光羲還留下了「太陽出來喜洋洋」、「牧馬之歌」、「延安頌」等眾多膾炙人口的作品。

不過，很多年輕觀眾認識李光羲，是因為他在80多歲高齡時，與另外兩位老藝術家共同演唱了流行歌曲「不想長大」。

李光羲曾說，「文藝工作者是革命齒輪上不可或缺的螺絲釘，我通過唱歌接受了革命的教育，歌曲本身只是藝術，被賦予歷史意義和革命意義後變得不同了。現在還在舞台上，是我自覺的責任。」

中央歌劇院副院長、歌唱家麼紅表示，春節期間還去李老師家慰問，他身體都挺好的。他是歌劇院的老前輩，本來劇院大劇場重新啟動，還策畫邀請他老人家來參加節目。真是沒想到。

麼紅透露，自己剛畢業就到中央歌劇院工作，至今已31年，「李老師是我學習聲樂的一面旗幟，我是聽著他的歌長大的。」