我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#21：俄軍告急「求中國軍援」金錢與裝備？

疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

唱紅「不想長大」 歌唱家李光羲93歲病逝

中國新聞組／北京14日電
晚年的李光羲依然活躍在舞台上。（取材自北京青年報）
晚年的李光羲依然活躍在舞台上。（取材自北京青年報）

著名男高音歌唱家、歌劇表演藝術家，中央歌劇院國家一級演員李光羲日前因突發腦梗在北京朝陽醫院病逝，享年93歲。

來源：YouTube

據北京青年報和北京日報消息，李光羲，又名李光曦，1929年生於天津，17歲時接替早逝的父親，成為天津開灤礦務局的一名職工，承擔起養家餬口的重擔。雖然沒有在專業的音樂院校學習過，但憑藉著對音樂的熱愛，幾年間，他唱遍了天津的每一家劇場，成為人盡皆知的業餘歌手。1953年，中央歌劇院到天津演出，李光羲第一次接觸歌劇，深受震撼。不久，李光羲報考中央歌劇院，被當場錄取。

1955年，中國上演第一部西洋歌劇「茶花女」，李光羲扮演男主角阿爾弗雷德，從此走紅。幾年後，他又主演了歌劇「貨郎與小姐，繼續被觀眾熟知。此後，在1964年「東方紅」中，李光羲演唱了「松花江上」。此外，李光羲還留下了「太陽出來喜洋洋」、「牧馬之歌」、「延安頌」等眾多膾炙人口的作品。

不過，很多年輕觀眾認識李光羲，是因為他在80多歲高齡時，與另外兩位老藝術家共同演唱了流行歌曲「不想長大」。

李光羲曾說，「文藝工作者是革命齒輪上不可或缺的螺絲釘，我通過唱歌接受了革命的教育，歌曲本身只是藝術，被賦予歷史意義和革命意義後變得不同了。現在還在舞台上，是我自覺的責任。」

中央歌劇院副院長、歌唱家麼紅表示，春節期間還去李老師家慰問，他身體都挺好的。他是歌劇院的老前輩，本來劇院大劇場重新啟動，還策畫邀請他老人家來參加節目。真是沒想到。

麼紅透露，自己剛畢業就到中央歌劇院工作，至今已31年，「李老師是我學習聲樂的一面旗幟，我是聽著他的歌長大的。」

很多年輕觀眾認識李光羲，是因為他在80多歲高齡時，與另外兩位老藝術家共同演唱了流...
很多年輕觀眾認識李光羲，是因為他在80多歲高齡時，與另外兩位老藝術家共同演唱了流行歌曲「不想長大」。（取材自微博）

歌劇 北京 劇場

上一則

隔離大爺坐牆上釣魚 網：釣的是愜意

下一則

30萬港人居家隔離 3993死超武漢 8旬婆婆：確診無人理

延伸閱讀

華裔方子豪在美出單曲 突破15萬收聽

華裔方子豪在美出單曲 突破15萬收聽
境外關聯疫情擴散 天津機場始發航班全部取消

境外關聯疫情擴散 天津機場始發航班全部取消
境外關聯疫情擴散 天津機場宣布全航班取消

境外關聯疫情擴散 天津機場宣布全航班取消
天津女足前球員 加拿大遭槍擊陳屍車內 車窗被打爛

天津女足前球員 加拿大遭槍擊陳屍車內 車窗被打爛

熱門新聞

俄烏戰爭持續激烈，德國科隆2月28日反戰和平示威活動民眾手持寫有「制止普亭、停止戰爭」的標語。歐新社

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

2022-03-07 14:48
杭州41歲邢女士到超市買菜時，被29歲女收銀員叫了她一聲「阿姨」，她提醒對方注意一下，結果雙方發生口角，繼而動武。（取材自微博）

41歲婦被29歲店員叫「阿姨」 釀互毆後這樣解決

2022-03-07 12:00
白宮發言人莎奇。（路透）

威脅？白宮：中國若不懲俄國「我們有辦法」

2022-03-09 02:30
50歲楊女冒充32歲，騙倒趙姓男子。（翻攝自青流視頻）

「女友比媽年齡還大」大媽冒充嫩妹 從不卸妝騙倒男友

2022-03-11 09:50
恒大最近將貴州首富旗下公司告上法庭。（路透）

許家印深陷危機這一次怒了 恒大狀告貴州首富因這原因

2022-03-12 08:22
一位在俄羅斯留學的留學生自稱花10萬元人民幣就在莫斯科市中心成功撿漏買到了一套精裝修的二手房子。（視頻截圖）

撿便宜？莫斯科華生花10萬買房 期權長達200年

2022-03-12 11:05

超人氣

更多 >
美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭
開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷

開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷
俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友

俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友
前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人

前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人
南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世