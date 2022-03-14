唱紅「不想長大」 歌唱家李光羲93歲病逝
著名男高音歌唱家、歌劇表演藝術家，中央歌劇院國家一級演員李光羲日前因突發腦梗在北京朝陽醫院病逝，享年93歲。
來源：YouTube
據北京青年報和北京日報消息，李光羲，又名李光曦，1929年生於天津，17歲時接替早逝的父親，成為天津開灤礦務局的一名職工，承擔起養家餬口的重擔。雖然沒有在專業的音樂院校學習過，但憑藉著對音樂的熱愛，幾年間，他唱遍了天津的每一家劇場，成為人盡皆知的業餘歌手。1953年，中央歌劇院到天津演出，李光羲第一次接觸歌劇，深受震撼。不久，李光羲報考中央歌劇院，被當場錄取。
1955年，中國上演第一部西洋歌劇「茶花女」，李光羲扮演男主角阿爾弗雷德，從此走紅。幾年後，他又主演了歌劇「貨郎與小姐，繼續被觀眾熟知。此後，在1964年「東方紅」中，李光羲演唱了「松花江上」。此外，李光羲還留下了「太陽出來喜洋洋」、「牧馬之歌」、「延安頌」等眾多膾炙人口的作品。
不過，很多年輕觀眾認識李光羲，是因為他在80多歲高齡時，與另外兩位老藝術家共同演唱了流行歌曲「不想長大」。
李光羲曾說，「文藝工作者是革命齒輪上不可或缺的螺絲釘，我通過唱歌接受了革命的教育，歌曲本身只是藝術，被賦予歷史意義和革命意義後變得不同了。現在還在舞台上，是我自覺的責任。」
中央歌劇院副院長、歌唱家麼紅表示，春節期間還去李老師家慰問，他身體都挺好的。他是歌劇院的老前輩，本來劇院大劇場重新啟動，還策畫邀請他老人家來參加節目。真是沒想到。
麼紅透露，自己剛畢業就到中央歌劇院工作，至今已31年，「李老師是我學習聲樂的一面旗幟，我是聽著他的歌長大的。」
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