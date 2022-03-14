俄烏戰 「大翻譯」運動將央視等官媒內容翻成英文轉發

「大翻譯運動官方推特」貼文。（取材自推特）

網友在社群 平台推特 發起「大翻譯運動」，將中國對俄烏戰爭的討論、觀點翻譯成英文轉發。參與成員說，這個活動旨在使外界了解中國所持立場；另有批評聲音認為，恐加深仇恨亞裔犯罪。

大翻譯運動在推特（Twitter）上有官方帳號，同步使用標籤「＃TheGreatTranslationMovement」。由懂中、英文的使用者將中國央視網、人民日報等官方媒體內容和中國匿名網友在俄烏戰爭中支持俄羅斯 開戰等討論翻譯成英文，再以圖片形式並列原文和英文翻譯轉發。

例如，一張出處不明的照片，俄羅斯總統普亭穿著西裝站在眾人前方，照片圖說寫著「全世界一半的國家欺負這個男人」，下方中國網友群起留言回應「不怕，有我們中國在，挺住」、「男人的榜樣，有勇有謀」。這些討論全被翻譯成英文後放上推特。

德國之聲報導，「大翻譯運動」是從社群平台Reddit上頗具規模的中文社群ChongLangTV興起。報導指出，ChongLangTV約從2月16日起有許多關於烏克蘭和俄羅斯的話題，在2月24日俄羅斯開始入侵烏克蘭後，中國網友「收留烏克蘭小姊姊」等輕浮言論開始被轉翻譯。有社群成員說，中翻英轉傳就是希望外國人可以了解到中國輿論究竟在談論些什麼。

ChongLangTV在3月2日被Reddit以曝光他人隱私為由而解散，社群成員開始分散到推特、臉書（Facebook）、Telegram、Instagram等其他平台，為了集中和整合訊息，推特開設了官方帳號和標籤。報導稱，前ChongLangTV社群成員表示，參與活動的人分散在世界各地，都是自願性質，出於安全，成員間也不知道彼此是誰。

在烏克蘭的俄軍戰車。（路透）

參與成員說，透過大翻譯運動，期望可讓更多國家的人知道，中國人不是如同官方大外宣般地熱情、好客、溫良；而是自大、民粹和毫無同情心。

另也有人對於大翻譯運動充滿質疑，北美華人微信群就有這樣的聲音。

德國之聲報導提到，批評者認為這個運動太過於偏頗，因為其他國家和地區的網友也會有好戰、性別歧視等偏激言論，這個活動卻只針對中文社群。有人擔心那些極端言論被以英文轉傳開後，外國人將對中國人印象大扣分，甚至可能加劇針對亞裔的仇恨犯罪；也有人認為大家都是華人，「家醜不能外揚」。