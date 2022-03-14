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吉林確診數飆5倍 急蓋第4間方艙醫院

中國新聞組／北京14日電
吉林市三所方艙醫院投入使用 正在加緊建設第四所，圖高新區中泰駕校方艙醫院。（新華社）
吉林市三所方艙醫院投入使用 正在加緊建設第四所，圖高新區中泰駕校方艙醫院。（新華社）

吉林省出現奧密克戎（Omicron）疫情大爆發，12日新增逾2千例是前一日的5倍多。由於確診數快速暴增，吉林市緊急增建3家方艙醫院投入使用，共有床位近1200張，用於收治無症狀感染者和部分輕型病例。同時，吉林市正在建設第4間方艙醫院，並建設有6000房間的隔離方艙，用於收接和隔離密接人員。

北京青年報報導，吉林市目前共有3所方艙醫院（黨校方艙醫院、昌邑區方艙醫院、高新區方艙醫院），第4所方艙醫院正在建設中。

兩名分別在黨校方艙醫院和昌邑區方艙醫院隔離的農業科技學院學生表示，目前他們的藥品和食品供給都已得到保障，有同學開玩笑稱「一日三餐吃得比學校食堂還好」。同時，即使身在醫院，他們每天學習時間仍超過5小時，正為即將到來的考研複試做好準備。

另據央視新聞報導，目前吉林市方艙醫院每50個床位配備1名醫生和5名護士，每名醫生、護士是4到5個小時一倒班，吉林市衛健委已申請調配更多醫護資源。

除了吉林市，長春也積極建設方艙醫院。中新網報導，長春國際會展中心2、3、4、5號館正在改建成新冠肺炎輕症和無症狀感染者治療區域，共設有1500餘個床位；8、9號館作為方艙隔離點，共設有700餘個床位。

長春國際會展中心方艙醫院。 （中新社）
長春國際會展中心方艙醫院。 （中新社）

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