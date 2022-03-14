順豐爆疫杭州業務暫停 快遞小哥「到哪都被嫌棄」

依然堅守在崗位，奔波在路上的快遞小哥。(視頻截圖)

杭州順豐速運餘杭中轉場已有49名工作人員確診，由於不少快遞小哥正隔離且基於防疫 ，順豐已關閉部分網點。但不少民眾稱，近日只要收件地址在杭州就一律無法交寄，質疑順豐已暫停杭州所有快遞業務。不少仍在送件的快遞小哥則要面對因疫情 而來「到哪都被嫌棄」的異樣眼光，壓力山大。

杭州順豐速運餘杭中轉場暴發疫情以來，截至13日8時有49人確診，疫情並已外溢至湖州德清、嘉興海寧和貴州遵義三地。環球網報導，這波餘杭疫情是今年以來杭州市所有疫情中最嚴峻、最複雜的一次，較大可能是在物流企業內由於境外被污染物品引發操作工感染後，再通過人傳人模式，造成後續的傳播，不排除疫情可能再擴散到社區。

國家郵政 局11日已要求對郵件快件處理場所開展為期一個月的疫情防控工作大排查。杭州市郵政管理局表示，順豐已關停部分網點，其中包括屬地政府根據疫情防控要求停業了一部分，還有一些是順豐主動關停。

不過，有民眾反映，通過順豐速運小程序下單，發現只要收件人地址選擇杭州就跳出「受疫情影響，當地暫時無法提供收派服務」的提示，質疑杭州多區並無疫情，怎麼順豐把杭州市整個的快遞業務都關停了？財聯社報導，截止發稿前順豐不作回應。

錢江晚報報導，住在城北的小徐在群裡看到「順豐暫停服務」的信息後覺得很奇怪，因為拱墅區沒有病例，順豐快遞小哥告訴他是以防萬一才關停。另一位在拱墅區工作的順豐小哥說，自己正在居家隔離，所在的營業網點已經關停，期限是7天，「差不多一半的網點暫時關停了」。

依然奔波在路上的小哥也有無奈。「這也太難了吧，到哪兒送快遞都被嫌棄，我已經被嫌棄一天了。」一個杭州順豐小哥的感慨視頻昨天在朋友圈刷屏。評論裡有小哥心酸留言：「一樣同是順豐員工，天天做核酸，到哪都被嫌棄。」

一位通達系小哥也說，這幾天三天一次核酸，走到哪裡一聽說是快遞都另眼相看了，「個別小區不待見，門都不讓進。」一位通達系網點負責人說，這幾天小哥們既要進行全員核酸，還要扛住送件的責任，「一線小哥真的壓力很大」。

也有不少網友留言給小哥們加油打氣：「嫌棄的不是你，是新冠」、「加油，一切都會好的」。