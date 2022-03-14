我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#21：俄軍告急「求中國軍援」金錢與裝備？

疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

順豐爆疫杭州業務暫停 快遞小哥「到哪都被嫌棄」

中國新聞組／杭州14日電
依然堅守在崗位，奔波在路上的快遞小哥。(視頻截圖)
依然堅守在崗位，奔波在路上的快遞小哥。(視頻截圖)

杭州順豐速運餘杭中轉場已有49名工作人員確診，由於不少快遞小哥正隔離且基於防疫，順豐已關閉部分網點。但不少民眾稱，近日只要收件地址在杭州就一律無法交寄，質疑順豐已暫停杭州所有快遞業務。不少仍在送件的快遞小哥則要面對因疫情而來「到哪都被嫌棄」的異樣眼光，壓力山大。

杭州順豐速運餘杭中轉場暴發疫情以來，截至13日8時有49人確診，疫情並已外溢至湖州德清、嘉興海寧和貴州遵義三地。環球網報導，這波餘杭疫情是今年以來杭州市所有疫情中最嚴峻、最複雜的一次，較大可能是在物流企業內由於境外被污染物品引發操作工感染後，再通過人傳人模式，造成後續的傳播，不排除疫情可能再擴散到社區。

國家郵政局11日已要求對郵件快件處理場所開展為期一個月的疫情防控工作大排查。杭州市郵政管理局表示，順豐已關停部分網點，其中包括屬地政府根據疫情防控要求停業了一部分，還有一些是順豐主動關停。 

不過，有民眾反映，通過順豐速運小程序下單，發現只要收件人地址選擇杭州就跳出「受疫情影響，當地暫時無法提供收派服務」的提示，質疑杭州多區並無疫情，怎麼順豐把杭州市整個的快遞業務都關停了？財聯社報導，截止發稿前順豐不作回應。

錢江晚報報導，住在城北的小徐在群裡看到「順豐暫停服務」的信息後覺得很奇怪，因為拱墅區沒有病例，順豐快遞小哥告訴他是以防萬一才關停。另一位在拱墅區工作的順豐小哥說，自己正在居家隔離，所在的營業網點已經關停，期限是7天，「差不多一半的網點暫時關停了」。

依然奔波在路上的小哥也有無奈。「這也太難了吧，到哪兒送快遞都被嫌棄，我已經被嫌棄一天了。」一個杭州順豐小哥的感慨視頻昨天在朋友圈刷屏。評論裡有小哥心酸留言：「一樣同是順豐員工，天天做核酸，到哪都被嫌棄。」

一位通達系小哥也說，這幾天三天一次核酸，走到哪裡一聽說是快遞都另眼相看了，「個別小區不待見，門都不讓進。」一位通達系網點負責人說，這幾天小哥們既要進行全員核酸，還要扛住送件的責任，「一線小哥真的壓力很大」。

也有不少網友留言給小哥們加油打氣：「嫌棄的不是你，是新冠」、「加油，一切都會好的」。

疫情 郵政 防疫

上一則

多虧西方制裁? 中銀聯在俄發卡量增 35%俄人擬申請

下一則

新冠自測劑獲批 萬孚董秘網笑「哈哈」挨批發國難財

延伸閱讀

香港病歿數超越武漢 近4千人亡 日逾3萬確診

香港病歿數超越武漢 近4千人亡 日逾3萬確診
深圳封城？公車地鐵停運 社區小區封閉式管理

深圳封城？公車地鐵停運 社區小區封閉式管理
女神形象？69歲劉曉慶做核酸 齜牙咧嘴被圍觀

女神形象？69歲劉曉慶做核酸 齜牙咧嘴被圍觀
缺工荒解方? 中國人大代表建議「少送外賣多進工廠」

缺工荒解方? 中國人大代表建議「少送外賣多進工廠」

熱門新聞

俄烏戰爭持續激烈，德國科隆2月28日反戰和平示威活動民眾手持寫有「制止普亭、停止戰爭」的標語。歐新社

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

2022-03-07 14:48
杭州41歲邢女士到超市買菜時，被29歲女收銀員叫了她一聲「阿姨」，她提醒對方注意一下，結果雙方發生口角，繼而動武。（取材自微博）

41歲婦被29歲店員叫「阿姨」 釀互毆後這樣解決

2022-03-07 12:00
白宮發言人莎奇。（路透）

威脅？白宮：中國若不懲俄國「我們有辦法」

2022-03-09 02:30
50歲楊女冒充32歲，騙倒趙姓男子。（翻攝自青流視頻）

「女友比媽年齡還大」大媽冒充嫩妹 從不卸妝騙倒男友

2022-03-11 09:50
恒大最近將貴州首富旗下公司告上法庭。（路透）

許家印深陷危機這一次怒了 恒大狀告貴州首富因這原因

2022-03-12 08:22
一位在俄羅斯留學的留學生自稱花10萬元人民幣就在莫斯科市中心成功撿漏買到了一套精裝修的二手房子。（視頻截圖）

撿便宜？莫斯科華生花10萬買房 期權長達200年

2022-03-12 11:05

超人氣

更多 >
美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭
開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷

開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷
俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友

俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友
前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人

前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人
南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世