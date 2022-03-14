「回家就刷刷刷」…調解員驚爆：3成離婚與手機有關

多位武漢金牌家事調解員表示，離婚原因3成與手機有關。 (取材自微博)

對於現代人而言，離婚早已不是什麼難以啟齒的話題，那麼導致離婚的原因有哪些呢？近日，@長江日報採訪多位武漢 金牌家事調解員，她們表示其中30%的離婚原因與手機 有關，又主要包含三點：手機交際、手機遊戲占用了家庭成員在家裡的時間、手機支付導致夫妻經濟事實分離。

「他完全不關心我，不管孩子不管家，回到家就是刷手機。」小方不是第一個向武昌區法院家事調解員聶春燕提出離婚諮詢的人。

手機竟成了婚姻殺手。 (取材自微博)

小方告訴聶春燕，自己的家令她有一種窒息感，感受不到溫暖也看不到希望。孩子小，她每天下班回家，要管孩子吃喝洗，帶孩子睡覺，丈夫小王下班回家，就是吃飯睡覺看手機。且不說主動幫忙做家務，就是忙不過來時喊小王搭把手，也叫不動，夫妻倆幾乎無話可說。「這樣的家庭死氣沉沉，讓人受不了。」小方說。

聶春燕找來小王，小王稱對小方沒二心：「工資交給她，每天下班就回家，不在外面打牌喝酒。」他不過在手機上看看朋友圈，看看新聞，打打遊戲，「時間確實過得太快了」。

「那你能不能改變一下刷手機的習慣呢？」聶春燕這樣建議。「沒有問題為什麼要改？」小王對婚姻和家庭的認知直接斷送了他的婚姻。聶春燕的調解方向也從幫助他們維繫婚姻轉向兩人離婚的財產分割、孩子歸誰的問題上來。她認為，對小方而言，這樣的婚姻質量不高，硬要維繫下去，對小方是不公平的。

另有調解員表示，由於朋友圈和群聊的存在，加大了夫妻雙方的線上社交，回到家裡，雙方各玩各的，由此占用了大量雙方交流的時間、做家務和共同教育 孩子的時間，所以夫妻雙方很容易產生矛盾。

「夫妻雙方下班回到家裡，女性可能會做做家務，教育教育孩子，而男方呢，則可能會刷朋友圈、工作圈，或者是玩遊戲，這種情況就會造成夫妻雙方溝通減少，增大摩擦。」

此外，手機支付的興起，致使夫妻經濟事實分離，這也是導致雙方產生隔閡的重要原因。調解員也提到，隨著社會的發展，傳統的婚姻觀念正在逐步向新的觀念轉變，新舊交替確實會集中爆發問題。