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中消費者喝咖啡喝到活蟑螂 星巴克：沒蟲害風險

中國新聞組／北京14日電
一名網民在微博上貼出他購買的星巴克飲料裡有一隻活蟑螂。（取材自九派新聞）
一名網民在微博上貼出他購買的星巴克飲料裡有一隻活蟑螂。（取材自九派新聞）

中國一名帳號為「@奇異果炒辣椒」的網民，日前在微博上貼出一張照片，自稱他購買的星巴克飲料杯中有一隻蟑螂，而且蟑螂還是活的，讓他忍不住飆罵粗話。這則貼文被大量轉傳並衝上微博熱搜，引發熱議。星巴克回應稱，調查後確認飲料製作過程符合規範，也未發現蟲害風險。

來源：YouTube

綜合媒體報導，這位網民上周四貼出照片，圖中一杯看來已喝了三分之一的星巴克「大溪地綿雲冷萃」飲料中，有一隻蟑螂露出半個身子。該網民說，拍照當下以為蟑螂已經死了，沒想到客訴完發現牠還是活的，在他的飲料裡游動，兩隻觸角還晃動著。該網民在貼文的留言中接著又貼出了其他張活蟑螂在飲料中的照片。

貼文貼出後引發網民熱議，讚數超過7.9萬，留言超過1萬筆，轉發也超過1.2萬則，還一度衝上微博熱搜前十名。網民紛紛在貼文下留言表示噁心，還有人調侃「牠看起來很開心」、「牠也喝了星巴克了」。不過也有人質疑照片的真實性，認為該網民是在博眼球求關注。

對此，該網民喊冤並貼出更多張蟑螂在飲料裡的照片，稱自己沒必要「碰瓷」，也不會為此糟蹋食物，他還解釋當天就與星巴克客服聯繫，店家也退款了，沒想到隔天會衝上熱搜。

該網友並補充道，自己去年3月也在同一家星巴克喝到蟑螂過，並附上自己去年在微博上貼出飲料裡疑似有蟑螂的照片的貼文截圖。

對此，星巴克官方客服受訪表示，發文當天已即時與該網民溝通處理。兩天後，星巴克再度回應表示，該網民是透過第三方平台叫外賣購買的飲料，根據監控錄像，飲品製作符合規範，也使用了一次性的密封防漏外賣包裝，並邀請第三方蟲害公司實地對相關設備徹底檢查，均未發現蟲害風險。

一名網民自稱在他購買的星巴克飲料裡有一隻活蟑螂，引發網民熱議。（取材自映象網）
一名網民自稱在他購買的星巴克飲料裡有一隻活蟑螂，引發網民熱議。（取材自映象網）

星巴克 微博 奇異

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