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深圳封城？公車地鐵停運 社區小區封閉式管理

深圳封城？公車地鐵停運 社區小區封閉式管理

記者賴錦宏／即時報導
深圳等廣東多個城市連續報告境外輸入病例，圖為居民核酸檢測。（取材自香港文匯網）
深圳等廣東多個城市連續報告境外輸入病例，圖為居民核酸檢測。（取材自香港文匯網）

據深圳發布13日晚間消息，由於疫情擴大，深圳即日起地鐵、公車停運；全市社區小區、城中村、產業園區實行封閉式管理。全市人員非必要不離深，確有特殊需要，一律憑24小時核酸陰性證明離深。

深圳市新冠疫情防控指揮部發布通告稱，根據深圳疫情防控形勢，為有效管控疫情傳播擴散風險，決定在全市範圍內開展三輪全員核酸檢測

一、全市全員核酸檢測。全市人員按照「應檢必檢，不落一人」的要求，完成各輪次全員核酸檢測。市民按所在街道社區通知分時段參加核酸檢測並做好個人防護，檢測完畢立即返回居所。

二、機關事業單位居家辦公。全市各級機關、事業單位除承擔防疫任務的工作人員外，均居家辦公或就地轉為社區志願者，參與社區防疫工作和社區服務。

三、非城市保障型企業停止運營或居家辦公。除保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業與保障香港供應企業之外，所有企業一律居家辦公，暫停生產經營活動。除保障市民基本需要的生活超市（含農貿市場）、藥店、醫療機構、餐飲類企業（只提供快遞外賣服務）之外，其他營業場所、門店一律停業。

四、停止一切非必要流動、活動。除保障城市運行及供港物資貨運的交通外，全市公車、地鐵停運。全市社區小區、城中村、產業園區實行封閉式管理。全市人員非必要不離深，確有特殊需要，一律憑24小時核酸陰性證明離深。

五、保障市民居家生活供應。市場監管、商務等有關部門和保供企業確保生活必需品供應充足、價格穩定。各區、各街道和各社區建立專門的服務保障隊伍，設立暖心服務熱線，及時響應市民訴求。

上述措施自3月14日至20日期間實行，後續將根據疫情防控形勢動態調整。

檢測 疫情 地鐵

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