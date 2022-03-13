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內蒙網紅舞者抗癌8個月離世 網悼「去天堂跳舞了」

中國新聞組／北京13日電
蘇日曼外型甜美，形象十分陽光正面。（取材自微博）
蘇日曼外型甜美，形象十分陽光正面。（取材自微博）

堅強樂觀與胃癌抗爭了八個月的內蒙古網紅舞者蘇日曼，3月12日凌晨6時不幸離世，年僅28歲。眾多圈內好友和癌友以及粉絲們紛紛發聲哀悼，希望她一路走好，在天堂繼續跳舞。蘇日曼的告別儀式將於3月14日舉行。

來源：YouTube

綜合媒體報導，蘇日曼的母親馬文靜12日發出訃告：「3月12日凌晨6時01分，愛女蘇日曼在與癌症抗爭了八個月後在呼和浩特離世。蘇日曼自幼熱愛舞蹈，終其一生與舞相伴。在與病魔抗爭的日子裡，她積極樂觀地治療，熱情地生活，勇敢地將生命的光彩綻放至奮鬥的每一刻。蘇日曼一生自由、快樂，生命短暫而精彩。她翩然而來，悄然而去。」

網紅蘇日曼不僅是專業舞者，還曾被選為旅遊小姐中國總冠軍。（取材自微博）
網紅蘇日曼不僅是專業舞者，還曾被選為旅遊小姐中國總冠軍。（取材自微博）

去年7月，蘇日曼分享一段在病床上拍攝的短片，公開她確診胃癌晚期的消息。她原本是笑著拍攝這段短片，說到辛酸處忍不住落淚。接下來漫長的抗癌之路，她常會直播或是錄製短片，積極陽光地笑對生活，和癌友們互相加油打氣。即便因化療掉了很多頭髮，她仍然笑對人生，調侃自己是一枚小滷蛋。

去年12月，蘇日曼因為捐款，遭受到網路暴力，她便不再更新，微博也全部清空。

主持人高磊直播中哀悼好友蘇日曼時透露，蘇日曼最後幾天是在ICU內度過，已無法講話。春節前幾天，蘇日曼給他發了視頻，看來十分消瘦，體重甚至不到90斤。春節後，蘇日曼病情惡化，兩人失去聯繫。

蘇日曼從小就熱愛舞蹈，也擔任過主持人，做過模特。（取材自包頭晚報）
蘇日曼從小就熱愛舞蹈，也擔任過主持人，做過模特。（取材自包頭晚報）

正如蘇日曼所說：「生命的長度是盡人事聽天命，但生命的寬度是由自己創造的。」在生命的最後八個月裡，她用行動展示了生命的頑強和生活的美好。眾多網友表達了對蘇日曼離世的惋惜，並留言：「一個堅強而美麗的靈魂離去了」、「她去天堂跳舞了，不再有病痛」。

癌症 微博 YouTube

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