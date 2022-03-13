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「懷念爬7樓送餐」 外賣員小作文讓網友破防

中國新聞組／北京13日電
圖為外賣小哥將因疫情封閉區域居民所訂購的生活物品，交給防疫人員轉送。（中新社資料照）
圖為外賣小哥將因疫情封閉區域居民所訂購的生活物品，交給防疫人員轉送。（中新社資料照）

深圳衛健委官方微信公眾號12日上午發出「全面暫停堂食」通告，全面升級防堵冠疫情。不過，讓網友紛紛轉發點讚的卻是一則自稱是外賣員留言的「小作文」，讓深圳衛健委官方微信公號再度走紅，也讓廣大網友破防。

外賣小哥在深圳衛健委通告後留言，火遍全網。澎湃新聞
外賣小哥在深圳衛健委通告後留言，火遍全網。澎湃新聞

澎湃新聞報導，名為「Time」的網友在上述通告下留言：「我是一名外賣員，毫不避諱的說，現在這個形勢真的是外賣員的春天，商家出餐快，無接觸配送統一存放無需上樓對我們這個行業簡直是極大的方便，但是我不喜歡這樣，我不希望我們的方便是建立在所有人的痛苦之上，我懷念以前爬七樓給顧客送餐的樣子，我懷念看到商家忙得不可開交的情景，我希望疫情快快結束，哪怕讓我爬九樓我也毫無怨言，我希望親手把美味交到顧客手裡，說上一句祝您用餐愉快，我希望一切恢復正常。」 

外賣員這則不到200字的留言，不但被深圳衛健委官方微信公號設為置頂評論，還被眾多網友截圖轉發。截至12日晚9時，已經有超過3萬人點讚。

有網友表示：「被樓上的外賣小哥留言感動到淚目，疫情反覆每個人都不容易，希望早日回歸到正常生活。」

還有有網友回應：「我懷念外賣、快遞送上門，總能面對面和快遞員說一句『謝謝你』希望這樣的日子快點回來。」

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