母尋子26年抱憾離世 兒竟曾加微信朋友圈

楊素慧在街頭尋子照片。（取材自北青深一度）

浙江台州一名女子楊素慧的兒子在4歲被拐走，後來她和丈夫離婚，獨自赴各地尋子26年，更為兒子哭瞎了一隻眼睛，後來罹患肺癌，2017年抱憾離世，令人唏噓的是，原來早在6年前，母子曾機緣巧合下互加了微信 ，可是最終卻未能相認。

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綜合媒體報導，1991年，楊素慧將兩個孩子從浙江台州接到廣州。爸爸帶著4歲的兒子徐劍鋒在廣州一家商廈內，孩子被人拐走。次年，丈夫帶上女兒回家鄉，楊素慧獨自留在廣州尋子，夫妻倆從此很少再聯繫，最終於2000年離婚。

為了找孩子，楊素慧多年來吃盡苦頭，晚上失眠 、做噩夢是平常事，後來左眼更因哭得太多而失明。2013年，當她聽聞浙江某村有個人似是被拐的，就獨自一人去找孩子，結果被發現遭人持鋤頭追打。

禍不單行，已因過於悲傷沒了一隻眼睛的楊素慧，肺部也發生了病變，在2014年確診肺癌。雖然醫生一再囑託好好養病，但她反而更加瘋狂地尋子，只為與死神賽跑，在倒下前再聽一聲「媽媽」。

可惜事與願違，楊素慧於2017年1月抱憾離世，終年57歲，至於尋子一事就由相識多年的志願者燕子和其他尋親家長接棒。

又努力了5年後，在警方幫助下，徐劍鋒被找到，對楊素慧的承諾終於實現。警方告知燕子，經DNA比對，徐劍鋒證實為楊素慧兒子，原來他一直生活在離廣州不遠的惠州。雖然因疫情 原因，徐劍鋒尚未能回浙江祭拜母親，可透過視訊通話，他已哭紅了眼。

令人唏噓不已的是，原來母子倆幾年前就差一點就相遇。已在惠州成家的徐劍鋒稱，他自小就知道自己是被拐賣的，當年他是成功逃跑到一個村子，被一戶人家收養才脫險。

6年前，他曾經看過楊素慧生病後堅持尋子的新聞，並覺得照片中的小孩很像他，遂聯繫相關人士。當時他的心態是，不管他是不是楊素慧的兒子，都想叫她一聲媽媽，只是由於工作實在太忙，才不了了之。

值得一提的是，當年他還加了楊素慧的微信，只是二人沒有聊天。他懊悔不已說道：「直到現在，我才知道當年我想喊媽媽的人，真的是我的媽媽。」

徐劍鋒表示，他和姊姊等親人已經通過網路相認。而寶貝回家創始人張寶艷說，這故事是「電影劇本裡不敢演的悲哀」，「命運捉弄人，嚴懲人販子。」