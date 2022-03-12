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無症狀感染者大增 中國調整防疫策略開放民眾自行快篩

記者林則宏／即時報導
中國近期疫情升溫且無症狀感染者大增。圖為上海復旦大學第二附屬學校11日對全校師生進行核酸檢測。新華社
中國近期疫情升溫且無症狀感染者大增。圖為上海復旦大學第二附屬學校11日對全校師生進行核酸檢測。新華社

中國近期新冠疫情出現明顯變化，在本土疫情快速升溫的同時，無症狀感染者佔比也大幅增加，官方為此調整防疫策略。中國國家衛健委周五宣布，在現有核酸檢測基礎上，開放民眾可自行進行「抗原檢測」。中國國家藥監局12日隨即公告，批准深圳華大因源等五款新冠抗原自測產品正式上市。

中國國家衛健委11日發布「新冠病毒抗原檢測應用方案（試行）」，並稱該方案將有助於進一步提高「早發現」能力。

根據該方案，抗原檢測適用人群包括：到基層醫療機構就診，伴有呼吸道、發燒等症狀且出現症狀5天以內的人員；隔離觀察人員，包括居家隔離觀察、密切接觸者和次密切接觸者、入境隔離觀察、封控區和管控區內人員；以及有抗原自我檢測需求的社區居民。

即日起，中國民眾有自我檢測需求者，可逕行透過藥店、網絡銷售平台等渠道，自行購買抗原檢測試劑自行檢測。

據上海新民晚報報導，對於「抗原檢測」和「核酸檢測」的區別，上海中山醫院感染病科主任胡必傑表示，核酸檢測應用的是分子生物學原理，病毒檢測靈敏度和特異性較高，成本也較高。

抗原檢測利用免疫學原理，可在非實驗室的環境中較快完成檢測，靈敏度和特異性較差，可作為新冠檢測的補充，但不能取代核酸檢測。

上海華山醫院感染科主任張文宏指出，在感染初期病毒量很低時，核酸檢測可能可以檢測到，抗原檢測此時可能就檢測不到。但由於Omicron複製很快，可能第二天病毒量就能上升到抗原也可以檢測出的水準。

張文宏說，由於方便，不需要去醫院也能檢測，在核酸檢測資源不充分時，抗原檢測能讓更多人在早期很方便地進行檢測，有利於提高「早發現」能力。

張文宏表示，目前Omicron感染者中有比較多是無症狀感染者，不做核酸檢測很難被發現，但不代表無症狀感染者的傳染性低。而且由於感染者不知道自己被感染，不知不覺中反而更容易引發較大面積的感染。

張文宏認為，中國現階段在追求「社會面清零」的防控原則下，抗原檢測是很好的補充，能協助防疫單位更快地找到感染者並進行隔離，加快實現「社會面清零」。

中國11日新增本土新冠感染者1,524例，其中無症狀感染者佔比達68.8%，中國部分省市無症狀感染者比例更高。以上海為例，12日新增的83例本土感染者中，就有78例為無症狀感染者，占比達94%。

檢測 疫情 防疫

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