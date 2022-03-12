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中國堵疫情…提高「早發現」能力 官方鼓勵自行快篩

中國新聞組／北京12日電
中國為提高「早發現」能力，國家衛健委11日宣布將抗原篩查納入檢測補充手段，並鼓勵民眾購買快篩試劑自行檢測。圖為10日，廈門一家廠商員工正在包裝快篩試劑。（中新社）
中國為提高「早發現」能力，國家衛健委11日宣布將抗原篩查納入檢測補充手段，並鼓勵民眾購買快篩試劑自行檢測。圖為10日，廈門一家廠商員工正在包裝快篩試劑。（中新社）

中國疫情持續擴散，為提高「早發現」能力，國家衛健委昨日宣布將抗原篩查（快篩）納入檢測補充手段，並鼓勵民眾購買快篩試劑自行檢測，檢測陽性要立即向有關部門報告。

中央社報導，中國連續四天新增本土病例破500，昨日更突破千例，至少已有23個省市區通報疫情，而且絕大多數為無症狀感染者。

報導指出，國務院聯防聯控機制綜合組近日制定印發了「新冠病毒抗原檢測應用方案（試行）」，要求各地認真組織實施。

「方案」規定了抗原檢測的適用人群：一是到基層醫療衛生機構就診，伴有呼吸道、發燒等症狀且出現症狀5天以內的人員；二是隔離觀察人員，包括居家隔離觀察、密接和次密接、入境隔離觀察、封控區和管控區內的人員；三是有抗原自我檢測需求的社區居民。

「方案」表示，社區居民有自我檢測需求的，可透過零售藥店、網路銷售平台等管道，自行購買抗原檢測試劑進行自測。

不過「方案」強調，核酸檢測依然是感染的確診依據，抗原檢測作為補充手段可以用於特定人群的篩查，有利於提高「早發現」能力。基層醫療衛生機構具有核酸檢測能力的，應當首選核酸檢測；不具備核酸檢測能力的，可以進行抗原檢測。

檢測 疫情 國務院

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