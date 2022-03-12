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疫情究責…吉林省委書記坐鎮 吉林市長被拔

中國新聞組／北京12日電
吉林市市長王路。（取材自正觀新聞）
吉林市市長王路。（取材自正觀新聞）

吉林省新冠疫情嚴峻，10多天來累計千餘人確診，甚至發生位於吉林市的吉林農業科技學院聚集性疫情隱匿事件。吉林省委迅速追責，今天凌晨發布人事令，將吉林市市長王路及長春市九台區區長李欣免職。吉林省委書記景俊海也連夜趕往吉林市指導疫情防控。至於正進行轉運的吉林農業科技學院學生，截至昨天下午仍有人沒能住上酒店。

來源：YouTube

繼10日免去吉林農業科技學院黨委書記張立峰的職務之後，吉林省委12日凌晨再發布新一波人事令究責。據「吉林發布」消息，吉林省委決定，王吉任吉林市委副書記，提名為市長候選人，免去王路的吉林市委副書記、市長職務；黃憲昱任長春市九台區委書記；提名王濤為九台區區長候選人，免去李欣的九台區區長職務。

此輪吉林本土疫情中，吉林農業科技技術學院出現了學校聚集性疫情暴發。截至11日，吉林省共調動300餘輛大巴車，將該校6500餘名學生分別轉運至省內其他地區。長安街知事報導，在超過800人感染後，吉林市市長被免職。

1日吉林省發生新冠肺炎本土疫情，截至11日13時，本次全省累計報告確診526例，其中吉林市396例、長春市78例；全省累計報告無症狀感染者590例，其中吉林市428例、長春市120例。本次吉林省內疫情病毒株為Omicron變異株BA.2進化分支，初判2月下旬輸入，吉林市、長春市九台區疫情出現社區傳播，處於快速上升期。

吉林省委書記景俊海昨天連夜趕往吉林市，實地檢查指導疫情防控工作。景俊海強調，打贏吉林市殲滅戰，要嚴厲查處失職瀆職行為，確保各項工作落到實處、見到實效。

北京青年報報導，吉林農業科技學院聚集性疫情的學生們被轉移到周邊城市，住上一人一間的隔離酒店。據統計，至11日，該學院已報告74名校內人員感染。

學生小麗（化名）稱，她接到轉運通知後，凌晨1點開始排隊等車一直到7點才上車，足足在在外面站了6個小時。一名男同學稱，他凌晨2點左右出發，截至11日下午4時仍然沒有住上酒店，因為去了幾處隔離點都住滿了，一路上他沒有吃東西，只期盼著能盡快安頓下來。

疫情 提名 北京

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