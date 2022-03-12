病毒天外飛來？山東萊西防疫「哨點」機制失靈

萊西七中的學生們排隊等候前往隔離點。(取材自觀海新聞)

中國各地疫情 再度延燒，並屢爆校園群聚現象，除了吉林農業科技學院染疫學生安置問題引發關注，山東萊西七中的校園疫情也揭示了一個令人擔憂的短板--在學校這種人員密集場所，「哨點」機制似乎失靈了。

北京青年報報導，萊西的疫情似乎早在預防之中，但真的發生之後，它又好像出乎所有人的預料。萊西市委書記周科2日主持了一次疫情防控督導工作，先後走訪了防疫 物資儲備庫、健康驛站和藥店診所等地方。所到之處，都做了指導和部署。

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但兩天之後，萊西突然就「爆」了。疫情出現的地方很奇怪，是市中心的萊西七中。目前的線索顯示，當地醫院的發熱門診在做篩查時，發現3名學生核酸陽性。於是很快啟動了封校措施。從當天夜裡至次日凌晨7點，萊西七中的所有師生都被轉運到集中隔離點。當時一名醫務人員以為，「主風險源已經被切斷」。

但情況顯然沒有那麼樂觀。萊西七中是一所走讀學校，師生加起來至少超過2000人。如果奧密克戎（Omicron ）毒株已經隱蔽傳播了一段時間，就意味著整個萊西都可能是風險源。隨後的多次全員核酸證實了這種擔憂，在不到一周的時間裡，萊西市查出的感染者已經超過了900人。

萊西七中學生穿好防護服為集中隔離做準備。(取材自觀海新聞)

更加蹊蹺的是，基因測序顯示，導致萊西疫情的Omicron變異株幾乎是「天外來客」，它與目前本土病例和境外輸入病例「都不同源」。它沒有出現在已知的高風險環境和人群中，而是徑直「擊中」了一個脆弱的人員密集場所，由此導致了此前並不多見的聚集性疫情。

在常態化疫情防控機制中，學校似乎並不是高風險區域，也很少被當作「風險源」對待。雖然也有各種防疫預案，有師生及其家人的行踪報導制度，但真正管用的「哨點」可能並沒有建立起來。

對於兼具聚集性、密閉性和流動性的校園來說，這種防疫短板無疑是個短板、令人擔憂。雖然萊西疫情還沒見底，但是問責已經到位。包括市委書記、市長在內的17名黨員幹部，受到了程度不同的處分。但有人認為，除了問責，對教師進行定期的核酸抽查，也許是一個事半功倍的做法。