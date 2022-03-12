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長春封城…900萬人禁足 東北工業重鎮接下暫停鍵

中國新聞組／北京12日電
3月11日晚間，長春市的一社區居民正在排隊接受核酸檢測。(Getty Images)
3月11日晚間，長春市的一社區居民正在排隊接受核酸檢測。(Getty Images)

疫情進逼，吉林省長春市宣布封城。長春疫情防控指揮部昨日通告，長春全市小區（村）、單位實行封閉式管理，全市並啟動三輪核酸檢測。除了公共服務類企業，企業單位均停止營運，機關居家辦公；除超市、藥房、特殊醫療機構外的商店一律停業，學校停課，公交車、計程車、地鐵停駛；全市每戶家庭每兩天由僅准一人外出採購必要生活物資。

綜合媒體報導，長春市人口900萬，是東北重要工業大城。初步研判這波疫情的病毒是Omicron的亞型株BA.2。吉林省是近日疫情重災區，截至11日下午1時，吉林省這波疫情累計報告確診526例，其中吉林市占396例、長春市占78例；全省累計報告無症狀感染者590例，其中吉林市占428例、長春市占120例。綜合基因組測序和前期報告感染者的流行病學調查，初判這波疫情為2月下旬輸入吉林省並在當地傳播。

長春疫情防控指揮部昨日發布的通告指出，有特殊出入需求的居民，由社區(村)從嚴管控，上述兩類人員需持證出入，出入證由所在社區(村)開具。公安幹警、醫護人員等其他必要的流動人員，需持相關證件或疫情防控指揮部開具的證明出入。通告並要求本次核酸檢測要不落一人，按通知準時參加核酸檢測並按要求做好個人防護工作，檢測完畢立即返回家中。

長春是繼湖北武漢、陝西西安後，因疫情實施「封閉式管理」的第三個省會城市。

長春宣布封城後，超市疑出現天價蔬菜。（取材自微博）
長春宣布封城後，超市疑出現天價蔬菜。（取材自微博）

另外，長春宣布封城，部分民生物品價格隨即飛天，網傳有商場出現一棵有機白菜標價73元的「天價」，市場監督管理單位核查後表示，經核實該有機白菜售價本輪疫情前後無變化，售價均為28元/500g，不存在哄抬價格行為。同時業者已經向市場投放了大量平價蔬菜，其中大白菜1.98元/500g，請大家放心購買。

疫情 檢測 封城

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