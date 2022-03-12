上海疫情擴散 中小學改上網課 多個小區被封

上海中小學12日起全部調整為線上教學，幼兒園、托兒所停止幼兒入園。圖為復旦大學第二附屬學校師生接受核酸採樣。（新華社）

中國本土疫情 續升溫，上海宣布今起全市中小學全部調整為線上教學，幼兒園、托兒所停止幼兒入園，各類培訓機構和托育機構不得開展線下培訓和托育服務。上海已有多個小區被封，當地民眾徹夜被要求排隊核酸檢測 。官方坦承，這次疫情是因防疫旅館「華亭賓館」管理疏漏，引發傳播鏈。

綜合媒體報導，國務院聯防聯控機制綜合組昨日下午召開全國疫情防控會議，傳達貫徹國家主席習近平關於疫情防控重要指示精神，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略、「動態清零」總方針。根據上海市衛健委通報，上海10日再新增本土新冠肺炎 確診病例11例、無症狀感染者64例。過去9天累計確診病例23例和無症狀感染者237例。

上海市民11日排隊進行核酸採樣。（新華社）

上海市長龔正要求，要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，以更加果斷徹底的防控措施，全力以赴阻斷傳播鏈，盡早實現「社會面清零」的目標。

上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室昨日表示，多區疫情均存在明確的流行病學關聯，病毒基因測序顯示高度同源，感染來源聚焦於境外輸入病例攜帶的病毒污染環境，由於管理疏漏引發本土感染並導致傳播。上海發布進一步指出，是中風險地區漕溪北路1200號的「華亭賓館」管理疏漏所致。華亭賓館是一間位於上海市徐匯區的老牌五星級酒店，今年2月16日歇業並改造為入境人員隔離住所。

上海出現確診病例的行政區，目前也關閉了公園、文旅場館等公共場所或機構，餐廳禁止內用。周邊城市也對上海祭出封禁或隔離。杭州8日公告，有上海旅居史的人進入杭州要「3＋11」天的隔離和健康監測；江蘇昆山市鄰近上海的經濟開發區已在10日展開全員核酸檢測。

自由亞洲電台報導，「這邊封掉了……我的天。」微博上有不少上海市民上傳封區的視頻，有發文稱半夜收到通知，指零時開始小區將封閉大門，只進不出，並在48小時內完成兩次核酸檢測。有人貼出居民徹夜排隊核酸檢測的照片，寫道「凌晨兩點了，核酸隊伍還那麼長」、「半夜兩點鐘，弄個大喇叭喊讓做核酸，還讓不讓人睡覺」。

除此之外，還有不少居民抱怨小區臨時被封，外賣、快遞都被停，有視頻顯示一位外賣小哥剛進小區送外賣，卻因疫情管控出不去，焦急在門口大喊「給我一張床，我就住這了」；也有小學因疫情採取48小時封閉式管理，小朋友們在學校打地舖睡覺。