元宇宙新職業「捏臉師」月賺4萬 玩家肯砸錢客製頭像

根據央視網消息，在元宇宙概念爆火的當下，虛擬世界中湧現出了一批依靠給人「捏頭像」賺錢的捏臉師。（取材自央視）

時代的發展，讓很多新奇的事物出現在人們面前，伴隨而來的，則是越來越多的「創新職業」，比如近一年來，元宇宙 概念在網路上被炒的沸沸揚揚，有很多人在元宇宙中找到了自己的新工作，賺取了令人艷羨的高收入，例如「捏臉師」就能月賺4萬。

綜合搜狐、央視報導，在元宇宙概念爆火的當下，虛擬世界中湧現出了一批依靠給人「捏頭像」賺錢的捏臉師，他們可以說是元宇宙第一批打工者。

最開始在元宇宙中捏一張臉的價格往往在一、二百元左右，但隨著客人對差異化和個性化的需求不斷提升，捏臉的價格也不斷增加，現如今基本上是800元起跳，甚至有不少客人為了自己的喜好，願意花兩、三千元買一張虛擬的「臉」，不少捏臉師在這種市場需求下，已經率先實現暴富，甚至有人月收入接近4.5萬元。

根據央視網消息，在元宇宙概念爆火的當下，虛擬世界中湧現出了一批依靠給人「捏頭像」賺錢的捏臉師。（取材自央視）

在元宇宙中給人捏臉就能月賺幾萬元，這看起來有些不可思議，但捏臉數據本身就是網路遊戲中極為成熟的一種新興職業，而中國最頂級的捏臉達人，早已經在網遊中實現了「月入十萬」的驚人銷售業績。

報導指出，現在的遊戲技術越來越好，個性化程度也越來越高，其中最具代表性的，就是捏臉，「遊戲五分鐘，捏臉三小時」，成為許多玩家的寫照。不過，捏臉是一門技術活，有手殘黨、或者有玩家為了節省時間，會選擇網上白嫖或付費購買等方式，獲得自己想要的捏臉數據。

像是目前市面上畫面表現最好、女玩家最多的古風網遊「逆水寒」中，就形成了極為成熟的捏臉產業鏈。在淘寶中搜索就能發現大量從事「逆水寒」捏臉服務的店鋪。搜索遊戲捏臉，共有千條數據，幾百家店鋪提供遊戲捏臉服務，這些店舖的銷量都不錯，其中不乏月銷好幾千的店鋪。

大部分捏臉店舖的商品價格區間在25-88元不等，除了「大眾款」臉型之外，還有根據玩家們自己需求專門定製的私人服務，其中佼佼者，更是月入一、二十萬，銷量非常可觀。

報導說，「逆水寒」玩家們如此依賴捏臉師的服務，跟遊戲強大的自定義功能息息相關。 「逆水寒」中捏臉，有多達幾百項細節調整選項，僅僅口紅顏色這一選項，在「逆水寒」中都能搭配出高達840種色彩變化。

在淘寶中簡單搜索，能發現大量從事「逆水寒」捏臉服務的店舖。（網頁截圖）

除此之外，玩家們可以自由調整角色的面部細節、特徵和身體體型體態，以達到千人千面的效果。「捏臉達人們可以通過對細節參數的調整，真實地還原出諸如劉亦菲 、吳亦凡 等明星的容顏，或者捏出一個自己想像中的面孔」。

正是因為玩家間「手藝」的差異，捏臉在「逆水寒」中逐漸成為供需關係明確的一種交易，不少玩家願意為了獲得自己心儀的捏臉數據花費重金，為此還往往要央求捏臉師「割愛」。此前就有一位「逆水寒」玩家因為愛上了其他玩家的一張臉型，求之不得後，竟然花費千元重金找人還原。

捏臉師這種新興職業的誕生，跟當下年輕人越來越追求個性息息相關。