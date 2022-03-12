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人代提議開車看手機6秒視為「盲駕」 處罰高於酒駕

中國新聞組／北京12日電
全國人大代表張青彬提出駕駛時看手機超過6秒應視為「盲駕」，並以「危險駕駛罪」論處。此為示意圖。（取材自澎湃新聞）
全國人大代表張青彬提出駕駛時看手機超過6秒應視為「盲駕」，並以「危險駕駛罪」論處。此為示意圖。（取材自澎湃新聞）

「盲駕猛於虎。」2022年全國兩會上，全國人大代表張青彬提出了「6秒公理」，即如果駕駛員在開車時，持續操控或看手機超過6秒的，一律視為「盲駕」，應視為「危險駕駛」嚴厲打擊。

九派新聞報導，張青彬指出，針對在高速路、快速路、國道等車速較快的道路上行駛，一般時速應高於60公里，看手機時間不應超過6秒。而在普通鄉間小路，以三、四十公里的時速行駛時，持續操控或者看手機不應超過11秒。

全國人大代表張青彬提出駕駛時看手機超過6秒應視為「盲駕」，並以「危險駕駛罪」論處...
全國人大代表張青彬提出駕駛時看手機超過6秒應視為「盲駕」，並以「危險駕駛罪」論處。（取材自九派新聞）

張青彬認為，應當將「盲駕」行為視為「危險駕駛」，並開展嚴厲打擊，處拘役並處罰金，最高判處比酒駕更嚴格的處罰。

張青彬表示，「這是我做出租車司機20多年來總結的經驗，在開車過程中看手機超過6秒，就能出現意想不到的問題。看微信也好，看導航也好，超過6秒，前面路都看不到。」

之前新聞報導中也做過測試，開車過程中，司機拿起手機低頭滑屏解鎖、瀏覽再放回原來位置需時約5秒。而把手機從褲袋取出或接聽一個較長的電話時則延長至6至10秒。

時速50公里時，玩手機的5秒鐘內，車輛行駛距離約為65米。時速80公里時，5秒時間內能駛過約110米。時速120公里時，5秒後車輛的行駛距離超過了160米。

張青彬呼籲交通交管部門能夠以多的典型案例為基礎，進行統計調查，研究重大交通事故中盲駕的比例，摸清底數；人大常委會就取締「盲駕」問題也開展立法研究，為嚴格打擊「盲駕」行為提供法律依據。

關於盲駕的標準，按照「6秒公理」，如果駕駛員在駕駛過程中，持續操控或者看手機超過6秒的，一律視為「盲駕」；明確「盲駕」以危險駕駛罪定罪處罰，處拘役，並處罰金，最高判處比酒駕更嚴格的處罰，等等。公安部交管部門盡快修改完善部門規章，將「盲駕」、「醉駕」等單列為「特別嚴重過錯行為」，並明確「一般過錯行為」的標准或清單，並盡快開展嚴厲打擊「盲駕」行為的專項行動。

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