128分鐘答13問題 李克強告別秀：疫情是任內最大挑戰

中國國務院總理李克強11日在北京人民大會堂出席記者會並回答中外記者提問。（新華社）

國務院 總理李克強 昨天召開他第十次、也是最後一次以總理身分主持的中外記者見面會，他創紀錄的在128分鐘裡回答了中外媒體13個問題，坦言任內最大挑戰是新冠疫情 及其帶來的嚴重經濟衝擊，真情流露痛斥豐縣八孩母親事件，也不忘提及他常掛在嘴邊的小人物故事，最後以「盡了最大努力」定調九年總理任期，並罕見的以中英雙語向中外記者致謝告別。

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多維新聞報導指出，相較於十年前，前任總理溫家寶一句「知我罪我，其惟春秋」的詩意告別，李克強這場「告別秀」要平實許多：「今年是本屆政府的最後一年，也是我擔任總理的最後一年」。中共第20次全國代表大會預計在今年秋天召開，屆時領導層將重新洗牌，李克強證實自己將於明年3月卸任。

李克強的首場總理記者會在2013年3月17日，當年他以「觸動利益比觸及靈魂還難」等發言，讓人們領略到語言簡單直接，態度誠懇的總理形象。十年來，李克強內閣經歷了恐怕是中國近20年來最紛繁複雜的階段，第二任期又發生中美貿易戰、新冠疫情大爆發等大事件，昨天，他不改當年風格，用近來問題最多、時長最長的一次總理答記者問，「實而不華」娓娓道來。

當李克強回應江蘇豐縣八孩母親事件時，難得地表現了他無法克制的情緒，「我們不僅為受害者痛心，也對此事十分氣憤。對漠視群眾權益的，要堅決追責問責，對那些拐賣婦女兒童的犯罪行為要嚴厲打擊，嚴懲不貸」。

談到近三年都提及的就業議題，李克強不改常說小人物故事的習慣，舉了去企業調研的例子。有企業負責人告訴他，許多職工在8月份預支工資，因9月孩子要交學費；一個農民兩個孩子分別上大學、高中，一年總計得花費1萬8000多塊錢，必須有打工的收入。「我真是為我們的人民群眾感動」，「他們在為下一代爭取更好的未來」。

至於對總理生涯的評價，李克強表示，第一次總理記者會時就表明三點基本任務──持續發展經濟、不斷改善民生、促進社會公正，「行大道、民為本、利天下」，要以民之所望為施政所向。本屆政府收官之年所面臨的困難和挑戰依然眾多，「我和我的同事們，會以鍥而不捨的精神恪盡職守，用實幹來踐行承諾」。

今年的總理記者會因疫情沿用過去兩年的雲連線，百餘名中外記者在北京梅地亞中心視頻連線身處人民大會堂的李克強。記者會結束前，李克強起身揮手說「謝謝大家」，接著又用英語致謝「Thank you！Thank you everybody！」向大家告別，現場座無虛席的記者一邊鼓掌，一邊紛紛拿起手機拍下這歷史性的一刻。