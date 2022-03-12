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李克強談中美溝通 「大門不能再關上」

記者林汪靜、黃雅慧／綜合報導
中國全國人大會議11日上午閉幕後，國務院總理李克強隨即在北京人民大會堂舉行中外記者會。(新華社)
中國全國人大會議11日上午閉幕後，國務院總理李克強隨即在北京人民大會堂舉行中外記者會。(新華社)

中國國務院總理李克強11日談及中美關係時表示，中美合作領域是廣闊的，且有巨大潛力。中方願同美方一道「擇寬處行，謀長久利」。而在談到台灣問題時稱，兩岸同胞說到底是一家人，任何時候都割不斷。

來源：YouTube

李克強表示，中美兩國在50年前破冰，開啟關係正常化的航程，經過半個世紀，雖然兩國關係時有磕磕碰碰，但一直是向前發展。中方希望，雙方按照兩國元首去年底視訊會晤達成的共識，相互尊重、和平共處、合作共贏，以理性和建設性的方式妥善管控分歧，尊重彼此的核心利益和重大關切。

他說，「還是要多對話、多溝通。既然雙方互相打開了大門，就不應再關上，更不能脫鉤。」

李克強進一步表示，中美都是聯合國安理會常任理事國，也是世界上最大的發展中國家和最大的發達國家。處理好彼此的關係，事關兩國人民的福祉。當前不少全球性的挑戰都需要中美兩國開展合作、共同應對。應該說，中美合作對兩國、對世界都有益。

他並舉例，去年中美雙方貿易額超過7500億美元，較前一年增長三成，這代表中美合作領域廣闊，且有巨大潛力。如果美國放寬對中國的出口限制，雙邊貿易額還會更大，兩國和兩國人民都會從中受益。

李克強昨天在全國人大會議閉幕後的中外記者會上對台灣民眾溫情喊話，「兩岸同胞說到底是一家人，手足親情任何時候都是割不斷的。我們願意繼續同廣大台灣同胞分享發展機遇，對來大陸發展的台灣同胞提供同等待遇，為他們辦實事、解難事」。

他強調，大陸對台大政方針是明確的，就是堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對台獨分裂行徑，推動兩岸關係和平發展和祖國統一。

李克強 國務院 全國人大會議

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