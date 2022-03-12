李克強談中美溝通 「大門不能再關上」

中國全國人大會議11日上午閉幕後，國務院總理李克強隨即在北京人民大會堂舉行中外記者會。(新華社)

中國國務院 總理李克強 11日談及中美關係時表示，中美合作領域是廣闊的，且有巨大潛力。中方願同美方一道「擇寬處行，謀長久利」。而在談到台灣問題時稱，兩岸同胞說到底是一家人，任何時候都割不斷。

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李克強表示，中美兩國在50年前破冰，開啟關係正常化的航程，經過半個世紀，雖然兩國關係時有磕磕碰碰，但一直是向前發展。中方希望，雙方按照兩國元首去年底視訊會晤達成的共識，相互尊重、和平共處、合作共贏，以理性和建設性的方式妥善管控分歧，尊重彼此的核心利益和重大關切。

他說，「還是要多對話、多溝通。既然雙方互相打開了大門，就不應再關上，更不能脫鉤。」

李克強進一步表示，中美都是聯合國安理會常任理事國，也是世界上最大的發展中國家和最大的發達國家。處理好彼此的關係，事關兩國人民的福祉。當前不少全球性的挑戰都需要中美兩國開展合作、共同應對。應該說，中美合作對兩國、對世界都有益。

他並舉例，去年中美雙方貿易額超過7500億美元，較前一年增長三成，這代表中美合作領域廣闊，且有巨大潛力。如果美國放寬對中國的出口限制，雙邊貿易額還會更大，兩國和兩國人民都會從中受益。

李克強昨天在全國人大會議 閉幕後的中外記者會上對台灣民眾溫情喊話，「兩岸同胞說到底是一家人，手足親情任何時候都是割不斷的。我們願意繼續同廣大台灣同胞分享發展機遇，對來大陸發展的台灣同胞提供同等待遇，為他們辦實事、解難事」。

他強調，大陸對台大政方針是明確的，就是堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對台獨分裂行徑，推動兩岸關係和平發展和祖國統一。