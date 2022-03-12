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李克強：中會堅定擴大開放 「長江黃河不倒流」

中國新聞組／北京12日電
國務院總理李克強11日在北京人民大會堂出席記者會並回答中外記者提問。（中新社）
國務院總理李克強11日在北京人民大會堂出席記者會並回答中外記者提問。（中新社）

中國國務院總理李克強昨天被問到「政府會否為推進共同富裕，對企業行為加強限制」，李克強表示中國會堅定不移地擴大開放，「長江、黃河不會倒流」。

李克強昨天在全國兩會閉幕的總理記者會上表示，2022年的經濟成長目標是「5.5%左右」，要實現並不容易，把中國經濟增速比作登高山，「看似速度放緩了，實際上分量更重」，而高水平上的「穩」就是「進」。

當日媒問及外資對共同富裕的目標憂慮時，李克強表示，共同富裕是要共同奮鬥，強調中國的對外開放政策，「沒有變也不會變，要說變只會向有利於擴大開放、有利於投資貿易的方向發展」。

李克強表示，「我明確地告訴大家，無論國際風雲如何變幻，中國都會堅定不移地擴大開放。長江、黃河不會倒流……中國對外開放40多年了，發展了自己，造福了人民，也有利於世界。這是個機遇的大門，我們絕不會也絕不能把它關上。」

值得注意的是，李克強在本次的政府工作報告中，只提到一次「共同富裕」，沒有提到「第三次分配」等；中國國家主席習近平參加內蒙古代表團工作組會議時，亦只提到一次共同富裕。「日經亞洲評論」指出，這種變化源於經濟增長放緩，一名李克強領導下的中央政府官員也表達了擔憂。「中小型私企正在失去動力」，並指「如果情况不變，我們多年來建立的強大經濟可能會立即崩潰」。

李克強 全國兩會 國務院

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