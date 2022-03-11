江蘇聽障女激情吟誦「將進酒」 觀眾感動起立鼓掌

王逸玘（右）在詩詞大會上吟誦「將進酒」，左為老師陳燕。（取材自紫牛新聞）

來自南京市聾人學校、17歲女生王逸玘，在央視播出的「2022中國詩詞大會」節目中，和媽媽一起配合著手語演繹，激情吟誦了一首「將進酒」，感動許多觀眾，紛紛起立鼓掌，用手語向王逸玘表示敬意。

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紫牛新聞報導，樂觀開朗的王逸玘說，「由於聽力方面的障礙，小時候媽媽用古詩教我說話，讓我一點一點地喜歡上古詩詞，我可以從中感受到很多美好的東西，能在詩詞大會上吟誦『將進酒』特別開心，我最愛李白的瀟灑豪邁。」

「君子德如玉，逸興壯思飛」，王逸玘這麼介紹自己。（取材自紫牛新聞）

「她18個月大時我們才發現她聽力出現障礙，22個月時為她配了助聽器，兩歲時送她到語言培訓學校。其實她接受語訓有點晚了，如果做得更早，她現在的語言狀態會更好。」對於王逸玘，媽媽帶著一種愧疚感。

媽媽說，小時候教女兒說話的時候，就開始教她古詩詞了，「可以說，古詩詞為她打開了一扇大門，隨著學習的深入，她對這些越來越感興趣。」

對於王逸玘來說，學習古詩詞不難，但因聽力障礙，最開始學「拼音」的時候，有的音她學一個星期就會，有的卻要學一個月，對她來說最艱難的是「g」這個音，她學了整整12年。

媽媽說，九年級時，王逸玘突然把這個音很輕地發出來了。 「我當時聽了特別激動，連忙告訴她，就這麼發！」

王逸玘去年10月錄製「2022中國詩詞大會」節目時和媽媽在北京 待了一個月。錄製現場，王逸玘表現得淡定從容，但她說：「其實我在台上還是很緊張的，但特別感動的是，對面的詩友們用他們學會的手語，給我加油，我差點都哭出來了。還有媽媽講我的事情時，我也很想哭，還好忍住了。」

王逸玘說，自己最喜歡李白的自信瀟灑、豪邁狂放，無論是李白剛到長安時寫下的「仰天大笑出門去，我輩豈是蓬蒿人」，還是被賜金放還後的「長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海」，乃至久不得重用後依舊能發出「天生我材必有用，千金散盡還復來」的豪言。李太白的自信和豪放，每次讀，都會醉心快意，心嚮往之。