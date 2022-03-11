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耍酷圈粉 殘奧女將3次領獎3變髮

中國新聞組／北京11日電
張夢秋3月5日在冬殘奧會高山滑雪女子滑降（站姿）頒獎儀式上，領取獎牌時的麻花辮髮型。（取材自觀察者網）
張夢秋3月5日在冬殘奧會高山滑雪女子滑降（站姿）頒獎儀式上，領取獎牌時的麻花辮髮型。（取材自觀察者網）

北京冬殘奧會高山滑雪女子比賽中，來自河北的張夢秋獲一金二銀獎牌，三次登台領獎，三次頭髮造型都不同，古靈精怪的形象迅速圈粉。

張夢秋3月6日拿到了冬殘奧會高山滑雪女子超級大迴轉-站姿比賽的金牌，當時的髮型是...
張夢秋3月6日拿到了冬殘奧會高山滑雪女子超級大迴轉-站姿比賽的金牌，當時的髮型是有著兩個愛心的雙馬尾。（取材自觀察者網）

人民網報導，張夢秋2002年出生在河北省衡水市景縣景州鎮，因患小兒腦性癱瘓導致身體有一定的運動功能障礙。

2016年，河北省衡水市景縣殘疾人聯合會找到14歲的張夢秋，詢問她「有個體育項目你願不願意參加？」張夢秋懷揣著對體育的熱情，接受了邀請，同年12月進入河北省殘疾人冬季項目隊專攻高山滑雪項目。

「萬事開頭難！」張夢秋常常這樣鼓勵自己。在教練的耐心指導下，她刻苦訓練，憑借著一股不服輸的勁兒進步飛快。2017-2018雪季她開始在全國比賽中嶄露頭角，並入選了國家集訓隊。在2021年殘奧高山滑雪奧地利世界杯中，張夢秋在高山滑雪大回轉女子站姿項目中為中國拿回了殘奧世界杯的第一枚金牌。

張夢秋3月7日拿到了冬殘奧會高山滑雪女子全能（站姿組）比賽的銀牌，髮型是頭上一根...
張夢秋3月7日拿到了冬殘奧會高山滑雪女子全能（站姿組）比賽的銀牌，髮型是頭上一根大辮兒，周圍很多小辮兒。（取材自觀察者網）

在今年北京冬殘奧會，她三度登上領獎台，有人注意到，相比前兩次領獎時的「麻花辮」「愛心辮」，這次張夢秋又換了新造型--頭上一根大辮兒周圍，還有六根小辮兒。

「之前走的是可愛路線，這次我想髮型酷一點兒！」張夢秋說，這次的造型是國家隊的翻譯和隊友們幫自己做的，「還給我化了妝呢。」 之前，張夢秋的愛心雙馬尾的造型就曾讓她出圈，讓成為不少女孩爭相模仿。

在網絡圈粉，除了張夢秋不斷挑戰自我的精神之外，她每次精心設計的造型也讓不少人看到了女孩身上積極樂觀、陽光自信的特質。

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