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上海長者食堂 機器人炒菜吸睛…拚覆蓋大城8成社區

中國新聞組／北京11日電
長者食堂飯菜品類豐富、葷素搭配，一日三餐這裡會提供幾十種菜品，但一頓飯的價錢不超過15元，好吃、方便、實惠，是老年人青睞這裡的原因。（取材自央視）
長者食堂飯菜品類豐富、葷素搭配，一日三餐這裡會提供幾十種菜品，但一頓飯的價錢不超過15元，好吃、方便、實惠，是老年人青睞這裡的原因。（取材自央視）

隨著高齡化到來，養老服務也成為中國重中之重。日前發改委明確提出：力爭在五年內，使大城市老年助餐服務逐步覆蓋80%以上的社區。在上海徐匯區的一家長者食堂，近來更成為民眾爭相打卡的網紅聖地。

來源：YouTube

央視財經報導，這家食尚書舍社區長者食堂坐落在車水馬龍的鬧市區裡，飯菜品類豐富、葷素搭配，一日三餐會提供幾十種菜品，但一頓飯的價錢不超過15元（人民幣，下同，約2美元），好吃、方便、實惠，是老年人青睞這裡的原因。

在後廚，竟看不到炒菜師傅的身影，只看見智能炒菜機有條不紊地忙碌著。 煮麵的機械臂也忙個不停，取麵、投麵、翻轉湯簍、加底湯，操作一氣呵成，一碗熱氣騰騰的湯麵就基本完成了。

這家長者食堂還採用了AI智能結算系統，老人選好餐食後，把餐盤放到AI攝像頭下，屏幕就會自動顯示每道菜品的價格。

通過智能結算系統可以看到，這個長者食堂每份蔬菜的價格在3到6元、一小份葷菜的價格在6到9元、一大份葷菜的價格最高16元。按照政府的補貼政策，60到69周歲的老人每餐可享9折優惠，70周歲以上老人可享85折優惠。

社區的老人們可以訂餐，由無人送餐車將飯菜送到指定的樓單元門口後，下樓取餐的老人只...
社區的老人們可以訂餐，由無人送餐車將飯菜送到指定的樓單元門口後，下樓取餐的老人只需刷一下餐卡，就能拿出自己選擇的套餐。（取材自央視）

社區的老人還可以訂餐，由無人送餐車將飯菜送到指定的樓單元門口後，下樓取餐的老人只需刷一下餐卡，就能拿出套餐。早午飯加在一起，一個老人一個月只需500多元，就能在家吃到熱乎可口的飯菜。

在後廚，記者發現這裡竟然看不到炒菜師傅的身影，只看見智能炒菜機有條不紊地忙碌著。...
在後廚，記者發現這裡竟然看不到炒菜師傅的身影，只看見智能炒菜機有條不紊地忙碌著。（取材自央視）

在上海徐匯區智慧助餐養老服務平台上，顯示著全區所有養老助餐點的各類實時數據。大到消費人群年齡層、消費習慣，小到菜品的受歡迎程度，甚至是社區老人的用餐時間，都能精准進行統計分析。用「繡花」般精細治理推進「舌尖上」的養老，探索出了一條全新的養老助餐模式。

簡單、便捷的適老化訂餐操作頁面，老年人很快就能學會。（取材自央視）
簡單、便捷的適老化訂餐操作頁面，老年人很快就能學會。（取材自央視）
在上海徐匯區，車水馬龍的鬧市區裡，隱藏著一個當地居民爭相去打卡的網紅目的地，這就...
在上海徐匯區，車水馬龍的鬧市區裡，隱藏著一個當地居民爭相去打卡的網紅目的地，這就是徐家匯街道的食尚書舍社區長者食堂。（取材自央視）
煮麵的機械臂也忙個不停，取麵、投麵、翻轉湯簍、加底湯，操作起來行雲流水、一氣呵成...
煮麵的機械臂也忙個不停，取麵、投麵、翻轉湯簍、加底湯，操作起來行雲流水、一氣呵成，一碗熱氣騰騰的本幫湯麵就基本製作完成了。（取材自央視）

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