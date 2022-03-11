雲南綠汁江大橋合龍 創下3個世界第一

世界第一座單塔單跨鋼箱梁懸索橋「綠汁江大橋」刷新三項世界紀錄。（取材自湖北日報）

中國公路建造創三個「世界第一」。據中新社報導，隨著纜索吊機9日將最後一片鋼箱樑精確平穩固定在吊索上，雲南玉溪至楚雄高速綠汁江大橋順利合龍。分別創下第一座單塔單跨鋼箱梁懸索橋、780公尺的主跨和54度的最大傾角隧道錨等三項世界紀錄。

世界第一座單塔單跨鋼箱樑懸索橋「綠汁江大橋」。（取材自中新網）

綠汁江大橋位於雲南省玉溪市易門縣和楚雄州雙柏縣交界處，全長798公尺，橋面為雙向四車道，設計速度每小時100公里，是玉溪至楚雄高速公路建設項目的關鍵工程。

玉楚高速公路全長190公里，與杭瑞、廣昆等國家級高速公路相接，是雲南省高速路網的重要組成部分。項目建成後，大橋兩岸通行時間由原來的1.5小時，縮短至2分鐘。

地形險峻也讓該工程創下多項世界紀錄。據湖北日報報導，大橋位於V型峽谷內，兩岸地形極其陡峭，進場道路崎嶇，主塔、引橋墩、隧道錨均位於高陡邊坡上，施工場地極為狹小。為應對複雜的工程環境，大橋兩岸錨碇均採用隧錨碇結構形式，其780公尺的主跨和54度的最大傾角隧道錨，刷新全球紀錄。

綠汁江大橋自2019年4月1日開工，由中鐵大橋局承建，預計在4月底具備通車條件。