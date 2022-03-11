我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報 俄控「專滅斯拉夫」生化武器…存在嗎？

拜登料將宣布取消俄羅斯「最惠國」待遇 大幅調高關稅

雲南綠汁江大橋合龍 創下3個世界第一

記者黃雅慧／北京11日電
世界第一座單塔單跨鋼箱梁懸索橋「綠汁江大橋」刷新三項世界紀錄。（取材自湖北日報）
世界第一座單塔單跨鋼箱梁懸索橋「綠汁江大橋」刷新三項世界紀錄。（取材自湖北日報）

中國公路建造創三個「世界第一」。據中新社報導，隨著纜索吊機9日將最後一片鋼箱樑精確平穩固定在吊索上，雲南玉溪至楚雄高速綠汁江大橋順利合龍。分別創下第一座單塔單跨鋼箱梁懸索橋、780公尺的主跨和54度的最大傾角隧道錨等三項世界紀錄。

世界第一座單塔單跨鋼箱樑懸索橋「綠汁江大橋」。（取材自中新網）
世界第一座單塔單跨鋼箱樑懸索橋「綠汁江大橋」。（取材自中新網）

綠汁江大橋位於雲南省玉溪市易門縣和楚雄州雙柏縣交界處，全長798公尺，橋面為雙向四車道，設計速度每小時100公里，是玉溪至楚雄高速公路建設項目的關鍵工程。

玉楚高速公路全長190公里，與杭瑞、廣昆等國家級高速公路相接，是雲南省高速路網的重要組成部分。項目建成後，大橋兩岸通行時間由原來的1.5小時，縮短至2分鐘。

地形險峻也讓該工程創下多項世界紀錄。據湖北日報報導，大橋位於V型峽谷內，兩岸地形極其陡峭，進場道路崎嶇，主塔、引橋墩、隧道錨均位於高陡邊坡上，施工場地極為狹小。為應對複雜的工程環境，大橋兩岸錨碇均採用隧錨碇結構形式，其780公尺的主跨和54度的最大傾角隧道錨，刷新全球紀錄。

綠汁江大橋自2019年4月1日開工，由中鐵大橋局承建，預計在4月底具備通車條件。

上一則

五一能跨省遊嗎？專家：中高風險地區不去為宜

下一則

「馬雲最年輕門徒」孫宇晨遭FBI調查？火速登熱搜

延伸閱讀

每人補助1.56萬…無證勞工促紐約州府續救濟

每人補助1.56萬…無證勞工促紐約州府續救濟
舊金山最有名地標 金門大橋 超凡脫俗絕美典範

舊金山最有名地標 金門大橋 超凡脫俗絕美典範
你知道嗎？ 這些角度看到的金門大橋 最美

你知道嗎？ 這些角度看到的金門大橋 最美
全美最塞路段 新州大橋4連冠

全美最塞路段 新州大橋4連冠

熱門新聞

俄烏戰爭持續激烈，德國科隆2月28日反戰和平示威活動民眾手持寫有「制止普亭、停止戰爭」的標語。歐新社

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

2022-03-07 14:48
一道名為貴妃雞的菜品，廚師做好後會到顧客面前巡場一周，接著拿到後廚切分，偌大的雞隻取大腿部最精華的一片。（取材自九派新聞）

1隻雞取1片肉 1個餐盤只擺2瓣皮蛋 上海網紅餐廳宰客？

2022-03-05 11:05
「田田小阿姨」曾自爆花幾十萬做臉。(取材自微博)

擁粉450萬 大牌不離手的「北京名媛」翻車了？

2022-03-02 01:00
杭州41歲邢女士到超市買菜時，被29歲女收銀員叫了她一聲「阿姨」，她提醒對方注意一下，結果雙方發生口角，繼而動武。（取材自微博）

41歲婦被29歲店員叫「阿姨」 釀互毆後這樣解決

2022-03-07 12:00
圖為一名逃至波蘭的烏克蘭難民，在寒冬中生火取暖。新華社

胡錫進：俄羅斯若在俄烏戰爭中失利 恐爆發顏色革命

2022-03-03 11:24
網友稱俄軍在前線使用的對講機，竟然是中國製、網購130元人民幣的低檔便宜貨色。（取材自推特）

淘寶賣130元…俄揮軍烏克蘭 竟用中國製低檔對講機？

2022-03-05 09:00

超人氣

更多 >
開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中
俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家
紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手
「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」

「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」
轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官

轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官