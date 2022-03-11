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「馬雲最年輕門徒」孫宇晨遭FBI調查？火速登熱搜

中國新聞組／北京11日電
孫宇晨擁有「馬雲最年輕門徒」等眾多標籤。（路透）
孫宇晨擁有「馬雲最年輕門徒」等眾多標籤。（路透）

美國科技博客The Verge昨日報導，「波場」創始人孫宇晨涉嫌內線交易、欺詐、通過移民洗錢等罪名被美國國稅局、FBI調查，相關話題火速登頂微博熱搜。孫宇晨則連發數條推特否認指控，稱這是公然誹謗，將考慮採取法律行動。

綜合媒體報導，孫宇晨1990年7月出生於青海西寧，先後就讀北京大學、美國常青藤盟校賓夕法尼亞大學。孫宇晨是波場TRON創始人、移動社交應用陪我APP創始人兼CEO、銳波創始人兼CEO。同時擁有「馬雲最年輕門徒」、「90後成功創業者」、「營銷鬼才」、「巴菲特午餐競拍者」等眾多標籤，就在數日前，他又多了「格林納達常駐世界貿易組織代表」的頭銜。

The Verge報導，根據多名孫宇晨公司現任以及前任員工爆料以及鏈上數據顯示，孫宇晨在波場期間組織做市團隊，涉嫌內線交易，並且躲避中國ICO禁令逃往國外。其在BitTorrent期間，曾製作幾乎無審的KYC工具以擴大用戶交易參與度。此外，孫宇晨還在Poloniex期間組織團隊在交易平台內手機用戶交易中丟失的小額資產並將其占為己有，而且涉嫌欺詐、通過移民洗錢或者逃避法律制裁。

孫宇晨2019年以近457萬美元競拍下巴菲特的慈善午宴，不過最後卻以「突發腎結石」放了巴菲特鴿子，一下子打響了知名度。

財聯社報導，孫宇晨在社交媒體上連發5條消息否認指控。孫宇晨表示，Poloniex作為SAFU交易所一直享有良好聲譽，並且在過去8年間在保護客戶加密資產方面保持最高標準，而且具有良好業績紀錄，運營沒有任何重大安全漏洞。

孫宇晨在微博回應稱，「我作為格林納達（又譯格瑞那達）駐WTO大使，駐地在日內瓦，既不是美國人，也沒有美國綠卡，不居住在美國，根本不涉及到任何美國稅務事項。」孫宇晨指出，Poloniex並未在塞席爾註冊，該交易所並不在美國運營，也未為美國提供服務。

巴菲特 移民 微博

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