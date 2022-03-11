SOHO中國降債 7折賣精華房產 潘石屹：公司遇到困難

SOHO中國計畫七折出賣的房源，包括銀河SOHO、三里屯SOHO、SOHO東海廣場、SOHO中山廣場等九個精華項目，全部坐落在北京、上海的城市核心地段。（取材自微博）

中國高檔商業地產開發商SOHO中國董事長潘石屹昨日宣布，將以七折價出售北京 、上海核心房源多達3.2萬平方公尺，將全部用於降低負債，緩解資金壓力。

大降七折出清京滬九塊重點精華商辦，外界擔心SOHO中國步上中國恒大後塵，面臨資金危機。

SOHO中國計畫七折出售包括銀河SOHO、三里屯SOHO、SOHO東海廣場、SOHO中山廣場等九個精華項目，全部坐落在北京、上海的城市核心地段，涵蓋辦公、商業及豪宅。潘石屹公開承諾「此次銷售房源的收入將全部用於降負債，不會用做股票分紅。」

SOHO中國董事長潘石屹。（中通社）

潘石屹說，現在公司遇到了困難，決定銷售一些房子度過難關，因為公司近期需要還債，債務金額和這些房子的七折金額差不多。

在中國「三條紅線」緊縮地產融資、加大調控打房下，SOHO中國去年一度打算全面退出中國市場，潘石屹並來美找上全球最大私募基金巨頭黑石集團（Blackstone），打算以人民幣200億元打包全部資產出售。

然而套現落跑、巨賈竊國等爭議聲浪不斷，輿論並發酵要求「別讓潘石屹跑了」，在「共同富裕」政策壓力下，黑石集團收購SOHO中國被官方立案審查，在最後關鍵時刻黑石知難而退，潘石屹套現離場的計畫告吹，只能留在中國市場。然而，多事之秋才正要開始。

中國國家稅務總局盯上SOHO中國，北京市稅務局出手查稅，追究SOHO中國下屬企業涉嫌偷逃稅款，並立案調查；上海市市場監督管理局則監管SOHO中國物業關聯多家分公司，以電力價格違法行為，開罰重金，並行政處罰施壓監管。

不僅遭監管、被查稅，還被逼捐款。因為中國輿論沸騰說，潘石屹「給哈佛大學捐人民幣6億，對武漢抗疫只喊加油卻沒有捐錢」、妻子移民美國「 在中國套現人民幣百億，向國外轉移資產」、因為親美，被小粉紅打成「漢奸」。

處在輿論漩渦的潘石屹，資產沒賣成，生意還得繼續做，為了給自己留條後路，挽回公眾形象，於是做慈善公益，高調向河南 洪災捐款人民幣千萬元，又向家鄉甘肅天水再捐人民幣千萬元支持疫情 防控。

然而中國房地產市場欲振乏力，儘管SOHO中國在2021年底達到了83.4%的平均出租率，其中上海古北SOHO實現滿租、北京麗澤SOHO出租率突破80%，均達到兩個項目入市以來的最高水平。但SOHO中國資金壓力越來越大，變現求售成了解套的最好辦法。