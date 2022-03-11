吉林農科學院群聚 學生：校方放任我們等死

學生們帶著行李穿著防護服排隊分批次上車，等待轉運。（取材自央視新聞客戶端）

吉林農業科技學院近日爆發群聚疫情 ，學生爆料稱校方因處置不當導致被隔離學生交叉感染，且施壓學生不准上網曝光。學生上網求救引發輿論關注後，該校黨委書記張立峰昨日旋遭免職。

中央社報導，吉林市通報9日新增本土病例283例，含確診134例及無症狀感染者149例。其中，吉林農業科技學院病例人數較多，爆發群聚疫情。

學生們在操場集合後帶著行李穿著防護服排隊分批次上車，等待轉運。（取材自央視新聞客戶端）

網名「林凡一尋」的吉林農科學院學生上午在微博 發文，指校方一直打電話給上網曝光疫情狀況的學生，向他們施壓。他爆料指出，校方把所有需要隔離的學生集中睡大通鋪，結果造成交叉感染，「學生哭著給老師打電話，老師也不知道怎麼辦」；有些陽性病例被放任在公寓裡「等死」；學生發燒後老師就給退燒藥，如果無效再換另一種退燒藥；遭隔離的學生生活用品嚴重不足，女學生沒有衛生棉可用，學校嚴重不作為；給吉林防控部門打電話，「不是拒接就是推卸責任，沒有人管我們」等。

網名「林凡一尋」的吉林農科學院學生10日在微博發文，指校方處置不當，造成隔離的學生交叉感染。（取材自微博）

許多網友表示，不敢相信疫情已經進入第三年，還有地方以這樣接近於瞞報及缺乏常識的方式處理疫情；許多人認為，這不光是一所學校主管的問題，整個吉林市或吉林省的衛健委和官員也有責任。

學生上網控訴與求救後，「吉林農業科技學院疫情」相關文章一度躍為微博熱搜榜冠軍，迄今閱讀量達11.8億次。

引發輿論關注後，央視新聞報導，昨日下午，吉林農業科技學院門口集結了30輛大型巴士，每輛車核載55人左右，車輛經過消毒後陸續進入校園，陸續將陽性病例的密切接觸者、次密接學生轉運出校。這些學生在操場集合，帶著行李、穿著防護服排隊分批次上車，等待轉運。

吉林官方晚間發布，免去張立峰的吉林農業科技學院黨委書記職務，由總督學、省教育 廳黨組成員岳強兼任該校黨委書記。