日增近千例…疫情急升溫 16省市封路大檢測

中國本土疫情嚴峻，多省市封路大檢測。（新華社）

中國疫情 急遽升溫，9日新增528例，其中本土確診402例，另有435例本土無症狀感染。外媒分析，該數字是自2020年初武漢首次爆發疫情以來的最高單日新增病例數，對北京當局迅速遏制疫情的能力構成嚴峻考驗。由於此次疫情在十多天內就蔓延至半個中國，並正值「兩會 」舉行期間，且難以釐清傳播鏈，外媒稱重災區多地已封區封路進行全員大檢測 。

據國家衛健委通報，9日新增確診528例，分布於16省市，全國並新增586例無症狀感染，本土占435例。無論以何種指標衡量，都再創中國兩年來的單日本土確診新高。

內蒙古呼和浩特市核酸檢測。（中新社）

10日全國本土確診數字略降，本土397例，疫情涉及山東、吉林、江蘇、甘肅、天津等18個省；不過本土無症狀感染者達703例再創新高，其中以山東255例最多。這波本土疫情一大特點是，近日每天新增感染者中無症狀占比均過半，部分省份無症狀感染者比率更高。以上海為例，10日新增本土新冠感染75例，無症狀感染者64例，無症狀感染者占比達85%。

中國目前仍堅守「動態清零」抗疫政策，但傳染性高的Omicron變種病毒已對控制疫情能力構成新考驗。近期中國也出現檢討「動態清零」聲音，近期疫情是否影響政策調整備受關注。

除了確診數字急速增加，無症狀感染者已成為最大風險。據第一財經，無症狀感染者占比升高，成為這波疫情的明顯特徵，也使得當前新冠病毒的傳播更加複雜而隱匿，防控難度大幅增加。

自由亞洲電台報導，新冠疫情再在中國反彈正值「兩會」舉行期間，且政府面對新一輪疫情找不到傳播鏈。當局已在16個省及直轄市採取封社區和封路措施，多個區域的居民需再度接受強檢。其中青島「重災區」一居民表示，當地高速公路已經封閉，「而且學校大面積停課，都改上網絡課程」。

據山東衛健委通報，10日山東省報告新增

報導指出，由於政府面對新一輪疫情找不到傳播鏈，包括廣州、吉林等地官方都擴大了核酸檢測範圍。