推廣數字農業技術 浙「黑草莓」1顆40元 拚種出1顆百元

全國人大代表孫軍種出每顆40元的「黑草莓」。（視頻截圖）

「浙江嘉興黑草莓一顆40元」迅速登上微博 熱搜前列，引發廣泛熱議。黑草莓指的是一種名為「黑珍珠」的草莓，因為外觀相對色澤更暗，也被大家叫做「黑草莓 」。

每日經濟新聞引述「國是直通車」微博號，來自浙江省嘉善縣的全國人大代表孫軍，建議推廣數字技術確保農民增收。孫軍說，「數實融合」能更好地幫助農民增收，通過使用技術和渠道將種植、採摘、運輸、銷售等全鏈路數字化，提高農產品品質，保證食品安全，讓產品進入高端零售渠道。

「我們已經試種出每顆40元的『黑草莓』，滿足一些用戶的消費升級需求。我希望帶領鄉親們種出100元一顆的草莓，讓農民的錢包鼓起來。」

另據央廣網報導，孫軍表示，農民增收難的一個關鍵問題就在於產業「低、小、散」的現狀。 「以前很多村民認為種地是一門『靠天吃飯』的行當，但到了現在這個年代，數字技術助力致富必須走在前頭。」孫軍說。

孫軍的一里谷農業科技有限公司園區內整齊畫一地分佈著溫室大棚與無塵廠房。這些溫室大棚內安裝有阿里雲的紅外攝像頭與各類物聯網數據採集終端，可全天候精準地採集棚內溫度、濕度、光照、土壤等數據，並傳輸至中央監控大廳的大屏幕上，農技人員可以此為依據實時調整種植方式。

孫軍說：「如果能實現種植、採摘、以及運輸、銷售等環節的全鏈路數字化，除了能提高農產品品質，還能有助於保證食品安全，讓我們的產品能夠進入盒馬鮮生等高端零售渠道。」

從供給端來看，一里谷正在與鄉鎮政府合作，推進建成更多的農業小微產業園，並由政府出面協調當地農戶加入產業園，實現產業聚集。實現種出的農產品優質優價。

至於銷售端，孫軍錶示，農產品的一個特點是品質不穩定。「如果通過數字化分選，銷售到高中低端平台，這種消費分層就可以實現農產品價值最大化。『打破了傳統農業種好種差一個樣』的困局，鼓勵農民種好果子，優質水果賣好價。」

孫軍也一直在呼籲完善農業的社會化服務體系。作為「數字新農人」的代表，孫軍已經用數字技術打通了農業「研、產、供、銷」全鏈路，探索對農民的全鏈路數字化服務。