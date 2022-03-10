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未成年人紋身 擬立法全面禁止 即使家長同意也不行

記者林則宏／綜合報導
一名14歲女孩在父母不知情下紋身，被母親看到就立即哭了起來，擔心她的前途因此受影響。（視頻截圖）
一名14歲女孩在父母不知情下紋身，被母親看到就立即哭了起來，擔心她的前途因此受影響。（視頻截圖）

除限制上網玩遊戲、課外補習，中國以保護青少年身心健康為由，還將全面禁止未成年人紋身。中國最高人民檢察院辦公廳主任馬騏表示，地方檢察院應以公益訴訟專項監督，督促禁止為未成年人紋身，即使家長同意也不行。有全國人大代表則呼籲，應立法全面禁止。

據央視新聞報導，去年6月1日江蘇宿遷法院判決當地一所紋身館停止營業，原因是這家紋身館曾為當地多名未成年人紋身。

馬騏在央視新聞節目中表示，「未成年人紋身就和未成年人買煙、買酒買、買彩票、進網吧一樣，不是私事、家事，而是關係到未成年人身心健康的大事。」

「未成年人心智尚不成熟，紋身很容易讓他們被標籤化，甚至誤入歧途。據江蘇某檢察院統計，一年中起訴涉罪的未成年人有360人，其中紋身的190人，超過了半數。」

馬騏指出，未成年人身體還在成長，紋身後難以復原，長大後還會影響就業

他舉例，一名17、8歲的少年，兩隻手臂有大面積紋身。最開始去一家餐廳當服務員，不到一個月就被辭退，原因是客人不敢上門。第二次找了個小區保安的工作，沒一個月又被辭退了，因為小區業主也害怕。最後這名少年花了兩年時間以雷射去除刺青，「非常痛苦」。

馬騏稱，中國現在還沒有明文禁止未成年人紋身的法律。但也應秉持法的精神，依法能動履職。他強調，中國「未成年人保護法」明確立下「最有利於未成年人」的原則。因此，地方檢察院應認真落實，以公益訴訟專項監督，督促禁止為未成年人紋身，「家長同意也不行」。

馬騏透露，中國最高檢專題調研正在推動相關部門推出相關文件，要從源頭解決這個問題。

檢察日報報導，中國全國人大代表田春艷也認為，孩子們因好奇或為顯示與眾不同去紋身，長大後才發現紋身對自己的學習、生活和就業帶來了嚴重的影響。因此，她也呼籲中國檢察機關，應推動相關法律法規出台，禁止未成年人紋身。

對於官方計畫全面禁止青少年紋身，儘管有人認為：「管得太寬了，學校、家庭做好引導即可，不必上升到太高的高度」，但目前中國輿論幾乎一面倒認同這一作法。

映象網報導，許多網友表示，這只是針對未成年人，保護未成年人沒錯。並稱「未成年人文身酷一時、痛一生」，實在想紋的話等到18歲成年了也不晚。也有網友對此有不同的意見，表示文身沒什麼；拿文身說事是「刻板印象」，是對紋身的偏見。

中國官方計畫立法全面禁止未成年人紋身。（截圖自新浪視頻）
中國官方計畫立法全面禁止未成年人紋身。（截圖自新浪視頻）

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