成都男面試物流要考挖地？HR：看適應力

成都一家公司要面試者挖地。（取材自紅星新聞）

日前一名網友在網上發視頻求助，表示自己面試 時，突然被要求「挖地」，並且周圍還有許多HR圍觀。他問網友：「這種情況，如何快速脫穎而出？」由於面試環節太奇葩，引起網友討論。

紅星新聞報導，當事人李某表示，自己最近在找工作，接到成都螞蟻物流公司的面試電話，就去試試看。面試在一個很大的物流區進行。當天有30多人面試，分別屬於不同的崗位，「有用戶運營、客服、文案編輯等」。當時，所有面試者被分成三組，十人為一組，需要經過三個環節進行面試。

李某介紹，第一個環節是一般面試，HR會根據簡歷、專業能力提問；第二個環節是現場評測，他們被叫到樓下，「給每個人發了鋤頭，每一小組負責一塊地，小組成員輪流上去翻地，HR們會在周邊觀察我們」；

最後一個環節，他們又回到會議室，讓面試者就挖地環節互相做評價。

李某表示，他當時覺得挺好笑，但在那種嚴肅的場合，他不敢笑出聲，只是拍下視頻，發到網上，沒想到火了。

有網友認為，這是為了考察面試者「管理才能和解決問題的能力」，也有人認為「就是想喊你幫忙除草」。

成都螞蟻物流的HR陳女士表示，「這是我們公司老闆很喜歡的一種面試風格」，他們將這個面試方法稱為「環境面試法」，即把面試者置於一個比較特殊的環境中，觀察面試者的應變能力與適應能力。

據了解，目前，李志通過了面試，已在該公司試崗。